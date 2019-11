Premio Sem Benelli: la commedia “L’anatra all’arancia” in scena al Teatro dei Concordi

Sarà una commedia brillante di Douglas Home e Marc Gilbert Sauvajon, dal titolo “L’anatra all’arancia“, per la regia di Giacomo Moscato, la prossima protagonista della rassegna stabile di teatro amatoriale ‘Premio Sem Benelli’ al Teatro comunale dei Concordi di Roccastrada. L’appuntamento è per sabato 16 novembre, alle 21, con l’adattamento del testo originale proposto dal laboratorio teatrale Ridi Pagliaccio di Grosseto, fra le cinque compagnie amatoriali in gara per conquistare i premi per la migliore rappresentazione, la migliore attrice e il miglior attore della rassegna.

I tre riconoscimenti saranno assegnati sulla base del giudizio della giuria presente a ogni spettacolo e consegnati nel corso della serata di premiazione della rassegna, in programma sabato 30 novembre insieme a una performance fuori concorso.

Informazioni

La rassegna stabile di teatro amatoriale ‘Premio Sem Benelli’ è organizzata dal Comune di Roccastrada e dalla Compagnia Instabile dei Dintorni con la collaborazione del Coeso – Società della Salute dell’area socio sanitaria grossetana. I biglietti per i singoli spettacoli possono essere acquistati la sera stessa dello spettacolo, dalle 17.30 alle 19 e dalle 20.30, oppure contattando i numeri 339.003489 (Ezio); 320.143053 (Mariano); 320.5642070 (Loretta) e 389-5249091 (Susanna).

E’ previsto soltanto il posto unico al costo di 8 euro.