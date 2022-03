Lampioni a led e colonnine per i veicoli elettrici: il paese e le frazioni sempre più ecosostenibili

Completati gli interventi programmati di relamping in molte zone del territorio di Castiglione della Pescaia, eseguiti per migliorare l’efficienza energetica della pubblica illuminazione, con punti luci sempre più ecosostenibili, determinando anche un notevole risparmio sulla bolletta. L’efficientamento energetico è stato affiancato, nei giorni scorsi, dalla scelta delle aree del paese dove saranno collocate le colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

«Il personale del Cantiere comunale – spiega il sindaco Elena Nappi –, dopo il palazzo comunale, i plessi scolastici, la biblioteca “Italo Calvino” ed il museo civico archeologico “Isidoro Falchi” di Vetulonia, ha concluso la sostituzione delle tradizionali lampade con quelle a led nella pubblica illuminazione ed ha effettuato il posizionamento di nuovi lampioni, dando vita così ad un importante intervento di efficienza energetica ed andando a migliorare la resa ed il confort luminoso in Valle delle cannucce, piazza Ponte Giorgini, piazzale Salebro, via Dolomiti, via Silvano Signori e via dei Fiorai».

«Questa amministrazione – ricorda soddisfatta Nappi – partecipa ogni anno al bando per lo sviluppo sostenibile del territorio attraverso il quale la Regione Toscana distribuisce finanziamenti europei agli enti pubblici ed il nostro Comune utilizza il contributo di 70mila euro annui per questi importanti investimenti, diminuendo consistentemente il prelievo dalle casse comunali».

«Quest’anno – prosegue l’assessore ai lavori pubblici Susanna Lorenzini – abbiamo deciso di destinare tali risorse al progetto di efficientamento energetico della Casa Rossa, che da qualche mese è diventata proprietà della nostra amministrazione comunale, dotando il centro di visite di un idoneo impianto di riscaldamento e refrigeramento».

«Oltre a tali operazioni – spiegano Nappi e Lorenzini –, abbiamo individuato le aree destinate alle colonnine di ricarica per le auto elettriche su tutto il territorio castiglionese. Nel capoluogo saranno installate in piazzale Salebro, in viale Tirreno e presso il parcheggio della sede comunale. A Punta Ala prenderanno posto in via del Castello e in piazza Anthares. A Tirli nei pressi della 167, a Buriano nel piazzale delle scuole e in piazza Vetluna a Vetulonia. Abbiamo deciso di affidare il servizio a ditte specializzate che potranno fornirci la loro migliore offerta entro il 21 marzo partecipando alla manifestazione d’interesse».

«Ringraziamo il personale del settore Manutenzioni esterne e quello dei Lavori pubblici, che hanno portato avanti un lavoro in perfetta sinergia, aggiudicandosi un contributo così importante che ci ha permesso di diminuire oneri economici e impatti ambientali. Questa amministrazione – concludono Nappi e Lorenzini –, grazie a questi interventi, prosegue la sua strada nella promozione della sostenibilità ambientale fatta di accorgimenti all’avanguardia per l’utenza».