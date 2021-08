“L’amor che move”: lo spettacolo dedicato a Dante chiude il San Rocco Festival

La seconda edizione del San Rocco Festival si conclude mercoledì 25 agosto con lo spettacolo “L’amor che move“, dalle 21.30 al Forte San Rocco di Marina di Grosseto. Sul palco l’attrice Sara Donzelli e la Banda Improvvisa, diretta da Orio Odori, per la terza serata del festival dedicata ai 700 anni dalla morte di Dante.

Si tratta di una prima nazionale, con la regia e la struttura narrativa a cura di Giorgio Zorcù, da un’idea nata insieme a Giampiero Bigazzi per il festival Orientoccidente di San Giovanni Valdarno.

“L’amor che move – Un viaggio con Dante” è la ricerca del sentimento d’amore, terreno e divino, con l’interpretazione di due canti della Commedia che ne sono il simbolo: il Canto V dell’Inferno, con la storia struggente di Paolo e Francesca, e l’ultimo canto del poema, il XXXIII del Paradiso, con la luminosa visione di Dio che conclude l’intero viaggio, e l’impossibilità di descrivere l’ineffabile. Le terzine sono affidate alla grazia e alla potenza interpretativa di Sara Donzelli; le musiche sono di Orio Odori, e in gran parte sono brani originali, composti per l’occasione sulla base dei sentimenti dei due Canti, con una propria durata e autonomia espressiva, e sono eseguite da una singolare banda di fiati, archi e percussioni.

Lo spettacolo, che è inserito nei progetti della Regione Toscana per “Dante O Tosco”, è una produzione della compagnia Accademia Mutamenti in collaborazione con Materiali Sonori; debutta a Marina di Grosseto per il San Rocco Festival e sarà rappresentato il giorno successivo a Loro Ciuffenna (AR) all’Orientoccidente Festival.

La Banda Improvvisa è un progetto creato nel 2001 da Orio Odori e Giampiero Bigazzi insieme alla Filarmonica di Loro Ciuffenna, che nel 2020 ha celebrato i suoi 200 anni di attività, e alla Materiali Sonori, un laboratorio musicale, teatrale e cinematografico valdarnese di profilo internazionale. Ha al suo attivo un’importante discografia, video, brani utilizzati in colonne sonore per il cinema e il teatro, centinaia di concerti in tutt’Italia e all’estero, illustri collaborazioni (da Daniele Sepe a Alessandro Benvenuti, dai Pgr alla Bandabardò, dalla Kocani Orkestar alla Banda municipale di Santiago de Cuba a Enrico Fink, Paolo Benvegnù, Cantierranti).

Accademia Mutamenti è una compagnia di teatro professionale e una factory di progetti artistici, con basi a Grosseto e Milano; fondata da Giorgio Zorcù e Sara Donzelli, produce spettacoli per adulti e per ragazzi, che sono distribuiti su tutto il territorio nazionale.

Biglietto 5 euro (è possibile prenotare e acquistare i biglietti sul portale www.rivieradellamaremma.it/sanroccofestival oppure acquistarli direttamente all’ingresso). Come da decreto legge, è necessario esibire il Green pass per poter entrare.

Diretto da Giorgio Zorcù, il festival è nato lo scorso anno mettendo insieme le energie organizzative e creative della Pro Loco di Marina e Principina e di Accademia Mutamenti, con il sostegno dell’assessorato alla cultura del Comune di Grosseto e di molte aziende del territorio. Di fondamentale importanza è il sostegno al festival di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, oltre a quello di molti sponsor locali, primi fra tutti Banca Tema, Farmacia Zuccheri e Vivaio Principina, Rrd – Roberto Ricci Design.