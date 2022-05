Illuminazione pubblica, L’Alternativa: “Tornano i lampioni accesi nelle frazioni, ascoltata nostra richiesta”

“Finalmente luce fu: le nostre frazioni sono state nuovamente fornite del servizio minimo di illuminazione pubblica”.

A dichiararlo, in un comunicato, è la lista civica L’Alternativa, gruppo di opposizione nel Consiglio comunale di Castiglione della Pescaia.

“Inizialmente pensavamo che fosse solamente ridotto il servizio, magari alternando le luci o diminuendone di intensità, ma non certo con le luci spente completamente. Poichè il nostro intervento è stato provvidenziale per rendere giustizia ad un territorio che produce e paga le tasse come il paese di Castiglione, ci facciamo promotori delle problematiche della cittadinanza, ascoltando le richieste che provengono dal territorio – termina la nota -. L’Alternativa è a disposizione dei cittadini per scrivere un’altra storia!“.