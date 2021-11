Bilancio consuntivo, L’Alternativa: “Perchè la destra ha votato a favore?”

“Il 28 ottobre si è svolto il secondo Consiglio comunale dopo l’insediamento della nuova amministrazione di Castiglione della Pescaia”.

A dichiararlo, in un comunicato, è il movimento civico L’Alternativa.

“Tra i punti all’ordine del giorno anche il bilancio consuntivo 2020 e la previsione di spesa per gli anni futuri. La stesura del bilancio è l’atto fondamentale con cui la Giunta comunale detta le linee guida e le scelte che intende intraprendere nella gestione del paese e delle frazioni, atto che, di diritto, spetta appunto a chi vince le elezioni. L’opposizione ha facoltà di votare contro o a favore, oppure di astenersi. Noi ci siamo astenuti – continua la nota -. Perché? Perché non abbiamo avuto materialmente il tempo di verificare nel dettaglio, voce per voce, dove e come sono stati spesi i soldi dei cittadini. Gli atti ci sono stati consegnati martedì 26 ottobre in tarda mattinata e il Consiglio si è svolto giovedì 28 alle 21. Due giorni scarsi non sono sufficienti per valutare scelte fondamentali per la comunità, scelte a cui oltretutto l’opposizione non ha partecipato, senza contare che la delibera relativa al bilancio della società Castiglione 2014, partecipata del Comune, a cui sono affidati più incarichi, non viene né illustrata. né approfondita dall’assessore di riferimento (amministratore comunale da ben dieci anni). L’astensione, quindi, era per noi l’unica opzione possibile“.

“E la destra? Come ha votato? In soli dieci minuti ha deciso di votare ‘favorevole’, naturalmente! Favorevole a cosa, ci chiediamo. Alla gestione 2020? Alla previsione di spesa 2021 senza visionare i documenti? Sulla fiducia? Oppure perché la destra condivide e sostiene il programma della neoeletta amministrazione? Allora perché non hanno corso insieme? Ci chiediamo noi e se lo chiedono soprattutto gli elettori di destra – termina il comunicato -. Un esempio di opposizione davvero sorprendente. Anzi, per dirla come il suo rappresentante: ‘Un’opposizione spinta’”.