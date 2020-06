Laguna di Orbetello, aggiudicata la gestione

Approvato dalla Regione Toscana il decreto di aggiudicazione per la gestione del sistema integrato della laguna di Orbetello.

La procedura di gara (che aveva per oggetto il “Servizio di raccolta di biomasse algali e risospensione dei sedimenti, gestione dei sistemi di ricircolo idraulico, comprese le manutenzioni di mezzi, impianti e attrezzature nell’ambito della gestione ambientale della Laguna di Orbetello”) si è conclusa con l’aggiudicazione della prestazione al costituendo Raggruppamento temporaneo d’imprese (RTI) tra la Orbetello Pesca Lagunare soc. agr. a r.l. (mandataria) e SER. TUR soc. coop. va (mandante).

Per l’avvio del servizio si attendono ora alcuni adempimenti imprescindibili, quali la costituzione del RTI e la stipula della polizza definitiva. Nelle more della definizione degli atti per la stipula del contratto, si procederà all’avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza.