Dal periodo Covid un’opportunità: successo per il laboratorio teatrale telematico de “Gli Anta”

Un laboratorio teatrale pensato in presenza, ma diventato telematico e che è diventato una nuova opportunità cui è possibile partecipare liberamente. E’ quello organizzato dall’Aps Gli Anta di Braccagni, in collaborazione con l’associazione Chicchi d’Arte, che propone un’iniziativa sociale divenuta, dallo scorso mese di ottobre, un appuntamento fisso che sta riscuotendo successo.

“Il progetto – affermano i dirigenti de ‘Gli Anta’ – è iniziato durante il campo estivo dell’associazione nella scorsa estate e divenuto appuntamento fisso dal primo ottobre fino alla primavera 2021 e punta su un’integrazione di età, senza distinzioni di sorta perché i nonni possano gioire con i nipoti, i figli con in genitori e creare un grande gruppo orizzontale di amici che crescono insieme”.

Il progetto prevede un attento lavoro sulla dizione, sulla mimica facciale, sulle posture il tutto condito con un percorso fatto di gioia ed improvvisazione, di sorrisi e relax. “Gli appuntamenti on line – affermano ancora da ‘Gli Anta’-, in un periodo così nuovo per tutti noi ci danno modo di stringere nuovi contatti, conoscere nuove realtà, scambiare pensieri, idee e coltivare quel seme che si chiama socialità per noi tutti così fondamentale. Questo dimostra anche come le associazioni possono creare nuove opportunità di sostegno sia morale che materiale affinché nessuno rimanga solo ed è portatore di nuova conoscenza dell’evoluzione nelle generazioni”.

Il progetto proseguirà, quando sarà di nuovo possibile, anche in presenza. “ Il progetto – aggiunge il gruppo direttivo de ‘Gli Anta’– è studiato affinché vi siano tutta una serie di gruppi nelle nostre realtà che possano poi interconnettersi per creare un tessuto, facendo di questo periodo di sacrificio un momento di preparazione per passare da insieme di singoli partecipanti a insieme di gruppi di partecipanti, valorizzando anche la rete di associazioni al quale aderiamo anche noi insieme ad Ancescao”.

E’ possibile partecipare al progetto ogni giovedì sera, alle 18.00 al seguente link: https://meet.jit.si/GliAnta-lab