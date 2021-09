Futuro del lago dell’Accesa: se ne parla nel secondo laboratorio di “Ancora Accesa”

Domenica 26 settembre, dalle 15.00 alle 17.00, si svolgerà il secondo laboratorio del progetto “Ancora Accesa“.

Il primo laboratorio, che si è svolto a luglio, nel giorno di Sant’Anna, ha consentito di viaggiare nel tempo, dal passato al presente al futuro del Lago.

Da ora in poi i partecipanti potranno contribuire alla scrittura della Carta del lago, un documento in cui condividere i principi cardine dello scenario futuro dello sviluppo del luogo.

Sono molte le domande aperte: Come si deve accedere al lago? Quale tipo di turismo vogliamo? Quale frequentazione da parte dei residenti? Quali altre risorse locali vanno valorizzate? Come possiamo tutelare i valori ambientali? Come si fa a conservare l’identità del Lago?

Per partecipare all’evento è necessario il Green Pass.

E’ consigliabile iscriversi al link http://bit.ly/ancoraccesa.

Per i partecipanti registrati sarà servita una merenda con prodotti locali da parte di MeloSgrano.

Chiunque fosse interessato ma impossibilitato a partecipare, può comunque comunicare la propria volontà di dare un contributo scrivendo a simurg@simurgricerche.it e sarà ricontattato.