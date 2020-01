“Facce da museo”: nuovo appuntamento con i laboratori per bambini al Magma

Continuano i laboratori pomeridiani per bambini da 5 a 12 anni di età al museo Magma di Follonica, durante i quali potranno cimentarsi in varie attività didattiche divertendosi e imparando sempre qualcosa di nuovo.

Giovedì 30 gennaio, la storica dell’arte con specializzazione in fotografia Francesca Lampredi guiderà i bambini in un laboratorio che prevede una breve introduzione sulla nascita e lo sviluppo della fotografia industriale, per poi dedicarsi alla manipolazione di riproduzioni di immagini d’epoca.

La fotografia infatti è uno strumento di indagine storica che, in contesti di archeologia industriale come quello rappresentato dal museo del Magma, può avere un grande effetto evocativo nell’immaginario dei visitatori.

I piccoli partecipanti al laboratorio svolgeranno un lavoro di ricostruzione creativa della storia di persone o oggetti che hanno caratterizzato la storia del complesso industriale, creando un album fotografico corredato da brevi testi che si porteranno a casa una volta terminata l’esperienza.

Le attività si svolgeranno, su prenotazione e al costo di 2 euro, dalle 16.30 alle 18.

Per informazioni e prenotazioni: tel. 0566.59027 (dal martedì alla domenica, dalle 15.30 alle 19), e-mail [email protected]