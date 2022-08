Laboratorio di fotografia e antropologia in paese: come partecipare

Sabato 6 agosto, dalle 10 alle 12, la cooperativa di comunità “Davide Lazzaretti” organizza un laboratorio di fotografia e antropologia – nella sede in via Amiata 286 a Roccalbegna – dove, con esempi pratici e dimostrazioni immediate, saranno illustrate le nuove frontiere della colorazione delle fotografie in bianco e nero con algoritmi di intelligenza artificiale.

In collaborazione con l’Archivio Foto Gori di Grosseto, Simone Fagioli mostrerà la trasformazione delle fotografie del territorio di Roccalbegna degli anni Cinquanta che da bianco e nero si mutano a colori, per mostrare particolari nuovi di paesi, boschi, prati, su come le coltivazioni si sviluppavano, sui colori delle case e del cielo. Nuovi sguardi per una fotografia antropologica, non solo bella, soprattutto utile.

Chiunque può portare le proprie foto, che si arricchiranno con il colore di particolari nuovi.