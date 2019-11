“Prospettive d’arte”: laboratorio di ceramica dedicato ai bambini al Magma

Il museo Magma di Follonica ha accolto il progetto “Prospettive d’arte”, curato dalla cooperativa Zoe in collaborazione con la cooperativa Arcobaleno e l’associazione “La combriccola della ceramica”, composta da ragazzi con Sindrome di Down, che da anni lavorano realizzando manufatti ceramici.

L’idea è stata sviluppata da operatori museali ed educatori proponendo una serie di visite guidate ai singoli musei, cui sono seguiti incontri nel laboratorio. I ragazzi della Combriccola sono stati quindi accompagnati nuovamente nei musei, ma lasciati liberi di appropriarsi dello spazio e di lasciarsi ispirare dalle opere, creando delle bozze da trasformare in realizzazioni ceramiche.

Il percorso creativo avviato nel mese di settembre avrà un momento importante giovedì 21 novembre con un laboratorio aperto a bambini e famiglie: scopo principale del progetto ”Prospettive d’Arte” è infatti quello di favorire l’interazione di diverse componenti sociali, valorizzando quindi il museo come luogo privilegiato adibito a tale scopo. Accogliere e valorizzare i diversi punti di vista non può che arricchire la nostra percezione della realtà e per questo, durante le vacanze di Natale, il Magma di Follonica, il Museo archeologico “Giovannangelo Camporeale” ed il Museo di arte sacra di Massa Marittima saranno oggetto di piccole esposizioni che racconteranno la storia del progetto e l’origine dell’ispirazione nella mente di questi artisti. Perchè l’arte, come la percezione del mondo che ci circonda, è sempre il prodotto di un particolare punto di vista ed in questo senso la pluralità non può che essere ricchezza, consapevolezza e conoscenza.

Costo del biglietto 2 euro. Per informazioni e prenotazioni: tel. 0566.59027, dalle 15.30 alle 19.00, e-mail [email protected]