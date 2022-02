Al Magma e in pinacoteca laboratori per adulti e bambini: come partecipare

In occasione della mostra “Blu Pinacoteca. Verso l’infinito“, la pinacoteca civica di Follonica propone, a partire dal 17 febbraio, alcuni incontri di approfondimento rivolti agli adulti e dei laboratori per bambini, condotti dalle curatrici dell’esposizione. Inoltre, in collaborazione con Silvana Pincolini – la cui mostra, organizzata dalla pinacoteca, è visitabile nel foyer del teatro Fonderia Leopolda per tutto il corso della stagione teatrale – si svolgeranno, nelle sale didattiche del Magma, tre laboratori sulla materia, dal titolo “Forme di argilla”, rivolti ai ragazzi e agli adulti.

I laboratori sulla materia si svolgeranno al Magma dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 18, sabato e domenica 26 e 27 febbraio, 12 e 13 marzo e 26 e 27 marzo. Per partecipare non sono richieste conoscenze particolari e il laboratorio ha un costo di 30 euro.

Per quanto riguarda i laboratori in pinacoteca, invece, il 17 febbraio alle 18 si terrà un incontro per gli adulti, con la presentazione della mostra e una visita guidata insieme alle curatrici. Giovedì 24 febbraio alle 17.30 si terrà il secondo appuntamento con gli adulti, dal titolo “Il blu nell’arte – Storia di un colore che ha ispirato generazioni di artisti”, mentre giovedì 3 marzo alle 17.30 si terrà l’incontro per adulti dal titolo “Klein e l’invenzione del blu”. I laboratori per bambini (tra i 5 ei 10 anni) partiranno invece il 18 febbraio alle 16.30 con “La ruota dei colori” che prevedrà una visita guidata e un’attività didattica della durata di un’ora e mezza. ù

Mercoledì 23 febbraio alle 16 si terrà il laboratorio dal titolo “Kandinskij, di che colore ti senti”, infine venerdì 4 marzo alle 16.30 si terrà il laboratorio dal titolo “Klein, il mio blu”.

I posti sono limitati ed è necessaria la prenotazione al numero 0566.59027, oppure tramite e-mail all’indirizzo frontoffice@magmafollonica.it.