“MAAMidiverto”: al via i laboratori per bambini al museo archeologico

Il Museo archeologico e d’arte della Maremma presenta “MAAMidiverto“, un progetto di didattica estiva nelle sale di piazza Baccarini per bambini dagli 8 agli 11 anni.

L’iniziativa si svolgerà dal 23 giugno al 23 luglio, dal martedì al giovedì, in due turni di un’ora e mezzo ciascuno: uno da svolgere la mattina, dalle 10.30 alle 12, e uno il pomeriggio, dalle 16 alle 17.30.

Per poter rispettare le regole di distanziamento e sicurezza, si potranno accogliere 8 bambini per ogni turno. Le postazioni nei tavoli permettono di mantenere la distanza tra i bambini nel momento in cui stanno seduti a svolgere le attività proposte, mentre per le attività che prevedono la visita ad alcune sezioni del museo i piccoli saranno divisi e ogni operatore potrà occuparsi di 4 di loro a volta.

“L’emergenza sanitaria ha imposto di rivedere molte modalità di approccio alla cultura e in questo caso alla formazione con i bambini e i ragazzi – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il vicesindaco e assessore alla cultura, Luca Agresti –; un cambio di passo che adesso stiamo trasformando in una grande opportunità anche per le attività estive a vantaggio dei più piccoli e delle loro famiglie. Di questo ringraziamo il personale del Museo, che ha saputo tradurre la chiusura legata al Covid 19 in una vera occasione: in quelle settimane con la didattica a distanza e adesso con iniziative utili, all’insegna della conoscenza, del gioco e dell’aggregazione“.

Attività proposte

1) Scrittura etrusca (visita più laboratorio di scrittura su cera e rame)

Come scrivevano gli etruschi, utilizzando che cosa? A queste domande risponderà lo scriba che attraverso i reperti del museo ci aiuterà a comprendere le iscrizioni etrusche e a scrivere su tavolette di cera e lastre di rame.

Martedì 23 giugno; 7 luglio; 21 luglio.

2) Le tecniche di imbalsamazione (lezione frontale più laboratorio creativo)

Per la dottrina funeraria egiziana la conservazione del corpo del defunto era un fattore necessario affinché lo spirito potesse sopravvivere nell’aldilà. I bambini potranno apprendere il rituale della mummificazione attraverso i segreti degli imbalsamatori, professionisti specializzati chiamati ut.

Mercoledì 24 giugno; 8 luglio; 22 luglio.

3) Le forme ceramiche (visita più laboratorio creativo)

I reperti del Museo costituiscono il punto di partenza volto alla scoperta degli oggetti usati nel passato e nella vita quotidiana. Scopriremo insieme che in ogni epoca dell’antichità erano utilizzate forme ceramiche particolari e decorazioni che li caratterizzavano.

Giovedì 25 giugno; 9 luglio.

4) Il mosaico romano (lezione frontale più laboratorio creativo)

I partecipanti scopriranno come erano realizzati i mosaici che arricchivano i pavimenti di una domus romana e poi, utilizzando semplici materiali, potranno creare un loro personale mosaico.

Martedì 30 giugno; 14 luglio.

5) L’uomo etrusco di Macchiabuia (visita più narrazione). Massimo 5 partecipanti

L’uomo etrusco presente nel nostro Museo, il cui volto è stato ricostruito grazie a particolari tecniche scientifiche, ci racconta la sua storia. I partecipanti potranno conoscere il suo lavoro, le sue abitudini quotidiane e tanto altro.

Mercoledì primo luglio; 15 luglio; giovedì 23 luglio.

6) Il restauro (visita più laboratorio di restauro con riproduzioni ceramiche)

Cosa viene fatto ai reperti archeologici dalla loro scoperta al momento in cui vengono esposti nelle vetrine del Museo? Gli archeologi racconteranno ai partecipanti questo “percorso” e insieme proveremo a ricostruire dei vasi che hanno bisogno di essere restaurati.

Giovedì 2 luglio; 16 luglio.

