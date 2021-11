“La voce di ogni strumento”: il Trillo Flute Ensemble in concerto al 4° Stormo

Sabato 13 novembre, alle 18, il Circolo Ufficiali del 4° Stormo dell’Aeronautica Militare ospiterà il secondo concerto della stagione musicale “La voce di ogni strumento”, organizzata dall’associazione A.Gi.Mus. e inaugurata lo scorso 30 ottobre al Savoia Cavalleria con un grande successo di pubblico.

Protagonista della serata del 13 novembre sarà uno dei flautisti italiani più noti: Michele Marasco – già primo flauto dell’Opera di Zurigo, dell’Orchestra di Santa Cecilia, della Filarmonica della Scala e attualmente primo flauto dell’Orchestra della Toscana – con il suo Trillo Flute Ensemble, formazione nata nel 2009 e comprendente giovani strumentisti già avviati alla carriera concertistica insieme a solisti di fama; Michele Marasco ne è direttore artistico e musicale, con la finalità di promuovere l’ampio repertorio già esistente per ensemble di flauti e di incentivare nuove composizioni. Il Trillo Flute Ensemble ha partecipato al Festival internazionale delle orchestre giovanili di Firenze e alle rassegne “Suoni divini e “Via Lattea” in Emilia Romagna, al festival “Flautisti in festa”, alle stagioni concertistiche di A.Gi.Mus. Firenze e al Festival Entroterre a Bertinoro.

Insieme a Michele Marasco si esibiranno i giovanissimi Margherita Brodski, Cosimo Macchia, Francesca Presentini e Martina Veneri. In programma musiche di Telemann, Mozart, Mercadante, Beethoven.

Fin dalla sua prima edizione, nel 2010, la stagione musicale “La voce di ogni strumento” è stata caratterizzata dalla continua ricerca di sinergia e cooperazione fra varie realtà presenti sul territorio, nella convinzione che l’unione di intenti sia fondamentale per lo sviluppo e la crescita culturale di una comunità. Molti gli enti, istituzioni e associazioni che hanno concesso il patrocinio e che collaborano a vario titolo alla riuscita del progetto: Mibact, Ministero della Difesa, Regione Toscana, Provincia di Grosseto, Comune di Grosseto, Teatri di Grosseto, Proloco Grosseto, Savoia Cavalleria, 4° Stormo Caccia Intercettori, Cemivet, Guardia di Finanza, Pasfa, Fondazione Grosseto Cultura, Lions Club Grosseto Host, Confindustria Toscana Sud, Confcommercio Grosseto, Ance Grosseto, Banca di credito cooperativo di Castagneto Carducci.

Il concerto del 13 novembre, in particolare, fa parte del progetto “RitrovArti” – finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze nell’ambito del bando “Emergenza Cultura” – volto a sostenere e valorizzare giovani musicisti, soprattutto in seguito alle problematiche causate dalla pandemia Covid 19; tale progetto vede riunite le sezioni A.Gi.Mus. di Arezzo, Firenze e Grosseto, che ospiteranno nelle rispettive stagioni musicali gli ensemble selezionati.

Per informazioni: agimus.grosseto@agimus.it, www.agimusgrosseto.it , tel. 339.7960148.

Prenotazioni entro 3 giorni dalla data del concerto. Biglietti in vendita su Ticketgate, al link www.ticketgate.it.

Per l’ingresso sarà necessario esibire il green pass.