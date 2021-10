“Tango, misterio y folia”: al via la rassegna “La voce di ogni strumento”

Sabato 30 ottobre, alle 18.00, il Reggimento Savoia Cavalleria aprirà le sue porte al pubblico per il concerto inaugurale dell’undicesima edizione de “La voce di ogni strumento”.

“Tango, misterio y folia”, questo il titolo del concerto, affidato alla maestria del duo Cesare Bandini e Giampaolo Chiacchiaretta, rispettivamente chitarra e bandoneon, in un omaggio alla musica di Astor Piazzolla, di cui ricorre il centenario dalla nascita, e alle sonorità del tango argentino.

Brani come “Adios nonino”, “Tango del diable”, “Milonga del Angel”, ormai considerati classici del genere, condurranno il pubblico nel mondo del tango e del suo principale esponente. Piazzolla era figlio di emigrati italiani (padre pugliese e madre toscana) e la sua musica trasporta immediatamente l’ascoltatore in un’atmosfera nostalgica, malinconica, dove però c’è sempre uno spazio per sentimenti di speranza…. non a caso gli stessi sentimenti degli italiani e delle italiane che lasciavano la terra natìa per il Sud America.

Il duo Bandini-Chiacchiaretta nasce nel 2002 con l’intento di proporre la musica argentina attraverso il fascino e la magia dei suoi strumenti più rappresentativi, la chitarra e il bandoneon. Da subito diviene importante punto di riferimento nel panorama concertistico internazionale per la grande forza comunicativa unita ad uno straordinario carisma. Invitato dai più importanti festival e teatri, il duo ha effettuato tournée in più di 50 Paesi del mondo, riscuotendo ovunque straordinari consensi di critica e di pubblico.

Nel 2017 è uscito, in occasione dei quindici anni di attività, “Escualo”, il loro debutto discografico, dedicato proprio all’opera di Astor Piazzolla. Bandini e Chiacchiaretta hanno avuto il privilegio di suonare il double concerto “Hommage a Liegi” di Astor Piazzolla sotto la direzione del maestro Leo Brouwer all’auditorium Paganini di Parma e per l’Unione musicale di Torino con la celebre orchestra da camera “I Virtuosi di Mosca” diretta da Pavel Berman. Hanno, inoltre, tenuto concerti come solisti con orchestre quali la Filarmonica di Baden-Baden (Germania), I Solisti di Brno (Repubblica Ceca), la Camerata di Queretaro e l’Orchestra “Silvestre Revueltas” (Messico), la “Round Top Chamber Orchestra” (Usa), la Brazos Valley Simphony (Usa), la Asian-European Simphony Orchestra (Corea).

“La voce di ogni strumento” è uno dei progetti portati avanti dall’associazione A.Gi.Mus. sezione di Grosseto, presieduta dalla professoressa Gloria Mazzi, coadiuvata da un consiglio direttivo formato da musicisti e professionisti di questo settore. Questa stagione musicale, organizzata in partnership con istituzioni, enti pubblici e privati, prosegue con una programmazione mensile e vedrà tra le location le caserme del territorio e i teatri grossetani.

Informazioni: tel. 339.7960148, e-mail agimus.grosseto@agimus.it

Acquisto biglietti: https://agimusgrosseto.it/prodotto/misterio-tango-y-folia/