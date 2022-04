“La voce di ogni strumento”: il Jazz Quartet in concerto al Cemivet

Terzo appuntamento per la stagione 2022 de “La voce di ogni strumento“: domenica 10 aprile, alle 17.30, al Cemivet, Centro militare veterinario, di Grosseto ascolteremo le sonorità jazz con i giovani musicisti del Jazz Quartet.

Un progetto musicale ideato tra le mura accademiche del Siena Jazz University come trio, “Barong Trio”, composto da Giacomo Dal Pra al pianoforte, Michele Andriola alla batteria e Carlo Bellucci al contrabbasso. Giovani musicisti che, dopo aver collaborato in sessioni di esame e gruppi di musica di insieme, decidono di portare i loro brani al di fuori dell’accademia. Al trio si aggiunge poi Lorenzo Simoni al sax alto. Nasce così il Jazz Quartet, che nelle sue esibizioni propone un repertorio dove si alternano pezzi originali e brandi standard del jazz.

Quattro talentuosi musicisti che hanno già all’attivo un percorso di formazione ed esperienza musicale molto vasto e variegato e collaborazioni con maestri del panorama jazz nazionale e internazionale, Raffaello Pareti, Fabio Morgera, Mirco Mariottini, Silvia Bolognesi, Francesco Petreni…solo per citarne alcuni. Alla continua formazione attraverso seminari e masterclass specialistiche, affiancano l’esibizione dal vivo con diverse formazioni musicali.

Dopo il concerto ci sarà, dopo tanto tempo, di nuovo l’occasione di stare insieme condividendo le specialità dolciarie di Paolo Rufo con un calice di vino della Fattoria Mantellassi. Un momento per mettere in contatto le eccellenze del territorio con la musica e l’arte.

Il prossimo appuntamento della stagione è previsto per il 7 maggio, per la prima volta nella sala della Guardia di Finanza, con Napo e Alterecho String Quartett.

I biglietti sono in vendita on line al link https://www.ticketgate.it/event/jazz-quartet/. Il biglietto intero costa 12.00 euro , quello ridotto, per gli studenti fino ai 19 anni, 5.00 euro.

Informazioni: www.agimusgrosseto.it, tel. 339.7960148, e-mail agimus.grosseto@agimus.it.

L’evento è organizzato con il patrocinio dei Ministeri della cultura e della difesa, della Regione Toscana, della Provincia di Grosseto, del Comune di Grosseto. Main sponsor Bcc di Castagneto Carducci, collaborazione tecnica di tante aziende partner del territorio.