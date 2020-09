Torna “La voce di ogni strumento”: alla Cava concerto omaggio ad Ennio Morricone

La stagione musicale “La voce di ogni strumento” darà il via al suo decimo anno di attività con un concerto dedicato a Ennio Morricone, che vedrà in scena Nello Salza Ensemble & l’Orchestra sinfonica Città di Grosseto.

Le musiche del maestro da poco scomparso risuoneranno domenica 13 settembre, alle 18.30, alla Cava di Roselle a Grosseto, grazie al talento di Nello Salza, assolo di tromba nel brano per il film “The Hateful Eight”, con cui Morricone ha vinto l’Oscar.

Il trombettista del cinema italiano sarà il protagonista di un evento che segna un momento importante per la ripresa della cultura e degli spettacoli dal vivo.

“Sono davvero onorata di aver avuto nel corso di questi 10 anni tanti e bravissimi artisti all’interno della rassegna musicale da me ideata e promossa – dichiara il maestro Gloria Mazzi, direttore artistico de ‘La voce di ogni strumento -. La presenza di Nello Salza nel decennale della stagione è per tutti noi motivo di grande orgoglio. Il concerto sarà arricchito dagli archi dell’Orchestra sinfonica Città di Grosseto e dalla visione delle immagini dei film con le colonne sonore scritte dal maestro Ennio Morricone, a cui dedicheremo la prima serata. In questa fase di grande attenzione, ci auguriamo che il mondo dell’arte e della musica non si fermino. Noi ce la mettiamo tutta. Il decennale è l’invito a non mollare, perché noi vogliamo incontrare ancora il nostro pubblico dal vivo, stare insieme agli artisti e condividere l’emozione che la musica sa regalare“.

“Prima del concerto saranno registrati dall’orchestra e dal solista dei brani che verranno inseriti nel progetto ‘Musica in ospedale’, iniziativa nata in collaborazione con la nuova struttura ospedaliera di Grosseto circa tre anni fa e che ogni anno cresce e si arricchisce – continua Gloria Mazzi -. Durante il periodo del lockdown, nello specifico, abbiamo ideato il progetto online denominato ‘Pillole musicali per l’anima’. Si tratta di un vero e proprio canale dedicato dove gli utenti (medici, paramedici, pazienti e personale ospedaliero) possono godere dell’ascolto di brani musicali, proposti sulla base delle diverse emozioni, pubblicati e raccolti all’interno dei siti internet delle Aziende Usl della Regione Toscana“.

Nel corso della serata ci sarà anche un ricordo di Ezio Bosso nel giorno del suo compleanno. Il concerto si svolgerà nel rispetto di tutte le misure di sicurezza anti Covid.

Per informazioni: www.lavocediognistrumento.it