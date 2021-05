Torna “La voce di ogni strumento”: l’Orchestra della Toscana in concerto al teatro Moderno

La stagione musicale “La voce di ogni strumento” torna in teatro e lo fa alla grande, ospitando sul palco del teatro Moderno di Grosseto un concerto dell’Orchestra della Toscana, diretta da Beatrice Venezi.

Il concerto, organizzato in collaborazione con il Comune di Grosseto, si terrà domenica 30 maggio alle 18.00.

Il programma si apre e si chiude sulle note di Wolfgang Amadeus Mozart, prima nel famoso incipit di apertura del Don Giovanni, e poi con la Sinfonia n.39 – spesso definita l’Eroica di Mozart per la tonalità in Mi bemolle maggiore e per la sua solennità. A intervallare la musica del genio salisburghese ci sarà Luca Betti, tromba solista nel Concerto per tromba e orchestra di Haydn.

Composto nel 1796, questo concerto fu pensato ad hoc per il trombettista di corte Anton Weidinger, l’ideatore della tromba a chiavi, la tromba organizzata, una via di mezzo tra la tromba naturale e quella a pistoni. La comparsa di questo nuovo strumento interessò il pubblico e catturò la fantasia di molti compositori, tanto che nacquero molte pagine di buona musica per il nuovo modello di tromba.

“L’emozione di organizzare nuovamente un concerto dal vivo, è unica, infinita e anelata – afferma il direttore artistico, il maestro Gloria Mazzi –. Non voglio parlare dell’interruzione, è stato detto fin troppo, ma voglio parlare del valore immenso di ascoltare e vedere un concerto live: come insegno ai miei ragazzi, la musica non va solo ascoltata, la musica va vista. Con questo concerto meraviglioso vogliamo dare un contributo importante nel nostro territorio a tutti coloro che sono ‘affamati di cultura’, di musica, di bellezza. Siamo onorati di accogliere l’Orchestra della Toscana a Grosseto nella nostra stagione ‘La voce di ogni strumento’, con il solista alla tromba Luca Betti ed alla bacchetta il maestro Beatrice Venezi. Non vediamo l’ora di sentire i vostri applausi calorosi, emozionati, non vediamo l’ora di sorridere al nostro amato pubblico che ci segue fedelmente da 10 anni.

A.Gi.Mus. Grosseto è da sempre impegnata nel diffondere la conoscenza della musica, in particolare nei confronti delle giovani generazioni, ma anche come traino per la crescita e sviluppo di un territorio. Un’attività che si definisce attraverso l’organizzazione di momenti di spettacolo in location più o meno convenzionali, con momenti di formazione e di confronto e con la valorizzazione della funzione sociale della musica, che diventa uno strumento per facilitare l’incontro e il dialogo.

Il concerto si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anticovid e l’accesso sarà consentito previo acquisto del biglietto sul sito www.agimusgrosseto.it, o direttamente il giorno stesso del concerto al Teatro Moderno, dalle 10.00 alle 12.00.

Per informazioni: e-mail agimus.grosseto@agimus.it – cell. 339.7960148