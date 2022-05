“La vita agra”: il film ispirato al romanzo di Luciano Bianciardi proiettato al multisala

“La vita agra” è il titolo che segna una svolta decisiva nella vita di Luciano Bianciardi.

Se il consenso riscosso dal romanzo lo pone in vetta alle classifiche delle vendite librarie, è con il film che lo scrittore grossetano viene consacrato come uno degli autori italiani più interessanti e noti degli anni ’60. La storia dell’intellettuale di provincia catapultato a Milano e destinato a essere schiacciato negli ingranaggi del cosiddetto miracolo economico diventa un soggetto ideale per narrare il grande tema della disillusione storica di una generazione cresciuta nelle grandi speranze del dopoguerra; Carlo Lizzani ne intuisce la forza, sostenuto da Ugo Tognazzi, che del film diventa anima e indiscusso mattatore, in un’identificazione totale con il protagonista Luciano Bianchi, alias Luciano Bianciardi.

Uscito nel 1964, “La vita agra” è selezionato tra i cento film italiani da salvare, nel progetto “100 pellicole che hanno cambiato la memoria collettiva del Paese tra il 1942 e il 1978”.

A Grosseto, nell’ambito delle celebrazioni per il centenario nella nascita di Luciano Bianciardi, il film sarà proiettato alla Multisala Aurelia Antica giovedì 12 maggio, alle 21. Ingresso libero, non occorre prenotazione.