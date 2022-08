“La tomba”: Roberto Tronconi presenta il documentario sulla Val di Farma

Lunedì 15 agosto, alle 21.30, in piazza del Castello, a Torniella, nel comune di Roccastrada, è in programma una serata evento per la presentazione del documentario “La tomba” di Roberto Tronconi, ambientato in uno degli scenari più belli e delicati che la natura possa offrire, ricco di biodiversità, patrimonio naturalistico della provincia.

“Un viaggio nel ‘mondo di sotto’ ci offre l’opportunità di cogliere aspetti e bellezze del nostro territorio sconosciuti ai più – spiega Tronconi -. Quando percorriamo i sentieri lungo i nostri boschi, difficilmente ci soffermiamo a pensare che sotto, spesso, si celano altri mondi. ‘La tomba’ ci svela uno di questi mondi ipogei nelle riserve della Val di Farma. La grotta è inserita in un contesto naturalistico unico, dove l’inversione termica ha favorito lo sviluppo e la conservazione di vere e proprie stazioni relitte di essenze e di presenze di animali che normalmente si sviluppano e vivono a latitudini e ad altezze superiori. Il documentario ‘La tomba’ ci mostra tutto questo”.

L’evento è realizzato con l’alto patrocinio dell’Arma dei Carabinieri. Interverranno Diego Cantini, dell’Università di Siena, Carla Galeazzi, della Società speleologica italiana, Franco Rossi, della Federazione speleologica toscana.