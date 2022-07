La svolta della stampa con le cartucce compatibili

Il materiale consumabile può rappresentare un costo non indifferente, sia in caso di utilizzo professionale che di quello domestico della propria stampante, quindi ottimizzare questa voce di bilancio è importante per poter fruire senza eccessive preoccupazioni della tua periferica di stampa.

È a questo punto che entrano in gioco le cartucce compatibili, strumenti che permettono di combinare qualità e risparmio.

Cosa sono le cartucce compatibili

Quando si parla di cartucce compatibili per la stampante si intendono i consumabili prodotti da aziende differenti da quelle che hanno costruito la stampante, ma che sono da essa perfettamente utilizzabili.

Le opinioni su questo tipo di materiale sono molte e in contrasto tra loro e la maggior parte si basano su vecchi preconcetti che risalgono agli albori di questi dispositivi; la tecnologia odierna, infatti, garantisce livelli qualitativi tali da eguagliare quelli delle originali.

Inoltre, si tende a confondere le compatibili con le rigenerate, non considerando il fatto che le prime sono prodotti nuovi, mentre le seconde sono materiali usati.

I vantaggi delle cartucce compatibili

La stampa di documenti o di immagini può essere inevitabile a seconda delle necessità professionali o ludiche e l’utilizzo di questa tipologia di cartuccia abbassa in modo sostanziale i costi della creazione del supporto cartaceo.

Ma i lati positivi delle cartucce compatibili non finiscono con il risparmio monetario: la loro durata è maggiore rispetto a una originale; la qualità della stampa è identica a quella del consumabile prodotto dalla casa produttrice della stampante; i tipi di inchiostri utilizzati hanno caratteristiche generiche tali da consentirne l’utilizzo in ogni tipo di periferica di stampa senza preoccuparsi di eventuali anomalie tecniche come l’otturazione degli ugelli.

Perché le cartucce compatibili sono più convenienti

A differenza dei consumabili “di marca”, questi vengono prodotti da aziende meno note (che non significa meno affermate) sul mercato, quindi sul loro costo non pesa il marchio del produttore; in pratica pagherai esclusivamente per il materiale in se stesso e questo ti permetterà di avere sempre una scorta di cartucce a disposizione per non interrompere il lavoro che stai svolgendo.

Inoltre, la loro filiera di distribuzione è più corta rispetto a quella delle marche più blasonate.

La scelta delle cartucce compatibili per la tua stampante

Parte delle critiche mosse a questo tipo di supporto è nata dalla superficialità posta in essere all’atto dell’acquisto.

Per non cadere in errore ed essere certi di acquistare la cartuccia compatibile per il modello esatto della stampante in tuo possesso, occorre annotare il numero del codice della tua periferica (è posizionato sia nel vano cartucce, che nel libretto delle istruzioni o sul sito web del costruttore) e utilizzarlo come riferimento in sede di ricerca e scelta.

Come hai potuto vedere, l’affidabilità e la qualità delle cartucce compatibili hanno raggiunto un livello tale da soddisfare le esigenze di stampa di qualsivoglia tipologia di utente.

Esse vanno oltre il rappresentare un ottimo compromesso mirato al risparmio, ma, grazie all’attuale modalità costruttiva, costituiscono una vera e propria alternativa alle originali.

Notevole anche il dato relativo al coefficiente di difettosità, che è praticamente uguale a quella dei consumabili originali, cioè intorno all’1%.

Tuttavia, per poter effettuare l’acquisto in modo sicuro e con la garanzia di venire in possesso di materiale di prima qualità prodotto da aziende leader del settore, è importante utilizzare un fornitore di provata esperienza e serietà, che sia tra le migliori opzioni, con una vasta gamma di cartucce compatibili disponibili, che offra anche un servizio assistenza di prim’ordine, in grado di supportarti per qualsiasi tipo di difficoltà e che fornisca una consulenza di alto livello, grazie alle competenze del proprio staff.