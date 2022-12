“La storia della Pinacoteca attraverso le sue acquisizioni”: al via la mostra

Giovedì 22 dicembre alle 17.30, a Follonica, apre al pubblico la mostra “La storia della Pinacoteca attraverso le sue acquisizioni”, a cura di Claudia Gennari e Marta Paolini.

L’esposizione, ospitata nel palazzo di piazza del Popolo 1, ripercorre la formazione del patrimonio artistico della Pinacoteca dagli anni Sessanta a oggi. Negli ultimi due anni le mostre “Arte permanente: opere della pinacoteca di Follonica” e “Blu Pinacoteca – Verso l’infinito” hanno contribuito a far conoscere a molte persone la collezione del museo.

La mostra “La storia della Pinacoteca attraverso le sue acquisizioni” prosegue questo percorso in ottica di approfondimento scientifico e catalogazione. La collezione della Pinacoteca è espressione di un progetto culturale che valorizza il passato, guardando alla contemporaneità e al futuro. Donazioni private, premi e manifestazioni hanno fatto sì che artisti locali e creativi di fama internazionale fossero rappresentati e valorizzati. La mostra espone numerose opere nelle sale al piano terra e al primo piano, per un racconto per immagini quanto più esaustivo.

Dal 1995 la Pinacoteca ha la sua sede nella piazza tra il mare e il corso centrale cittadino. Dal 2012 le collezioni permanenti non sono più visibili al pubblico per riorganizzazione interna e ristrutturazioni, ma i dipinti sono depositati con accortezza nel caveau, e numerose manifestazioni, circa cento dal 2000 a oggi, hanno animato la struttura.

La mostra “La storia della Pinacoteca attraverso le sue acquisizioni” rimarrà aperta dal 22 dicembre 2022 al 12 marzo 2023, dal martedì alla domenica, dalle 15.30 alle 19.30, con ingresso libero.

Durante il periodo d’apertura, saranno organizzati laboratori per bambine e bambini, incontri, lezioni e conferenze.

Per informazioni e prenotazioni: tel. 0566.59027 (dal martedì alla domenica, dalle 15.30 alle 19), -mail frontoffice@magmafollonica.it.