Musica e spettacoli: nuovo appuntamento con “La sera? …in centro!”. Il programma

La consueta programmazione che accompagna le aperture dopo cena dei negozi il giovedì e il venerdì, “La sera? …in centro!”, il cartellone estivo degli eventi che il centro commerciale naturale del centro storico di Grosseto organizza con il contributo e la coorganizzazione del Comune capoluogo e con il contributo di Conad e Banca Tema, apre il mese di agosto con una serata dedicata alla musica dal vivo e agli spettacoli.

Nel centro storico sono state individuate 3 zone che sono state trasformate in vere e proprie aree spettacolo con ingressi e uscite distinte, sedute e una zona di triage per l’accoglienza così da rispettare tutte le normative anti Covid-19.

“Tutti gli spettacoli, sia quelli di giovedì 6 agosto che quelli di giovedì 20 agosto, saranno totalmente gratuiti e di grande qualità – afferma Enrico Collura, presidente dell’associazione dei commercianti che organizza l’evento –. Siamo felici di aver trovato musicisti che hanno risposto con disponibilità alla nostra richiesta di collaborazione, così come tutti gli artisti della compagnia Mantica. Siamo coscienti che questa tipologia di organizzazione della manifestazione possa in prima battuta scoraggiare un po’ la presenza, perché ci si deve prenotare, poi prima di entrare si devono fare tutte le operazioni di verifica richieste dal protocollo sanitario, però questo era l’unico modo per riportare la musica live e gli spettacoli nel nostro bel centro in tutta sicurezza. Ovviamente anche chi passeggerà potrà godere della musica e degli spettacoli, chiediamo solo a ciascuno di avere il massimo senso di responsabilità e maturità nel non creare assembramenti al di fuori delle aree spettacolo”.

Ad esibirsi, quindi, giovedì 6 agosto saranno: in piazza Socci Andrea Bonucci e Paolo Mari con il loro Soul Duo, in piazza Duomo Creation Duo con Alessio Buccella e Aldo Milani, in piazza Dante invece la compagnia Mantica con lo spettacolo “Carilot”.

Spazio anche alle risate alle 21.00, in piazza Duomo: prima delle esibizioni dei musicisti, Carlo Ronconi e Argia (nella foto) delizieranno il pubblico con una performance dal titolo “La Sora Argia e…il Loccodao”.

Le aree spettacolo allestite in ogni piazza saranno transennate e avranno un numero limitato di posti a sedere, distanziati come da normativa anti-Covid.

La partecipazione è gratuita, ma sarà possibile accedere all’area spettacolo solo prenotandosi in precedenza alla mail ccn.centrostoricogr@gmail.com indicando: nome e cognome di ciascuna persona, data di nascita di ciascuna persona, recapito telefonico, spettacolo scelto, orario scelto.

La prenotazione sarà confermata da una mail di risposta. Sarà possibile prenotare fino ad esaurimento posti.

Prima di accedere all’area spettacolo sarà misurata a ciascuno la temperatura corporea, che non dovrà superare i 37,5°, sarà obbligatorio indossare la mascherina (che potrà essere tolta una volta a sedere) ed igienizzarsi le mani; una volta all’interno non sarà possibile spostare le sedie in nessun caso.

Una volta esauriti i posti a sedere, non sarà possibile sostare nei pressi dell’area spettacolo, onde evitare assembramenti.