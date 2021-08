“La rivoluzione silenziosa”: il documentario proiettato al Museo di storia naturale

Continuano in città le proiezioni del Clorofilla film festival, promosso da Legambiente con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.

Domani, giovedì 5 agosto, alle 21.30, nell’ambito delle iniziative realizzate dal Museo di storia maturale della Maremma, Clorofilla propone il documentario “La rivoluzione silenziosa” di Giulia Viero, selezionato in oltre venti festival internazionali.

Liberamente ispirato al pensiero di Daniel Lumera, ricercatore, docente universitario e punto di riferimento internazionale nell’ambito della meditazione, il documentario breve racconta, attraverso l’esperienza di tre giovani ricercatori, Manuela, Julia e Marc, la possibilità di intendere il concetto di rivoluzione, non più come reazione ad uno stato di cose che non vanno bene, ma come espressione proattiva di una nuova consapevolezza interna.

Ambientato in un antico casolare di montagna, di cui non si conosce la collocazione geografica, in un gioco di suoni e silenzi, ricordi e consapevolezza del presente, occhi chiusi e occhi aperti, che alternano ambienti e spazi esterni ed interni, i tre protagonisti, guidati dalla presenza di un insegnante di meditazione, si interrogano sinceramente sul senso della vita, in un viaggio verso una realizzazione più autentica di loro stessi, verso una comprensione e una responsabilità più profonda nella consapevolezza dell’interdipendenza tra il loro mondo interiore e la realtà esterna.

Gradita prenotazione al numero 339.1201079 oppure alla mail cinema@festambiente.it, Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.