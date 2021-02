“La regina del web”: ecco il nuovo singolo del cantante maremmano Chris Conti – VIDEO

Dopo l’esordio con “Musica&Parole”, Chris Conti, 24enne di Sassofortino, lancia il nuovo singolo “La regina del web”, un brano, spiega l’artista, che è stato scritto durante la sua quarantena da Covid-19.

“Durante i 38 giorni che ho passato in isolamento, ho sfruttato ogni momento con la chitarra per coltivare la mia passione e per cercare di alleggerire con spensieratezza una situazione in casa molto difficile – spiega Conti -. Oltre alla musica, per ammazzare il tempo, girovagavo sui social, guardando profili di amici e persone famose. Da qui nasce l’idea. In realtà, non ho mai svelato pubblicamente chi fosse la regina del web nella mia testa e anche oggi manterrò il segreto perché il messaggio che vorrei mandare è che per ognuno di noi. ‘La regina del web’ non è quella che ha milioni di followers, bensì quella persona che segui tutti i giorni, perchè è la sua personalità che attrae e non il numero di seguaci su Instragram. Tutti possono essere influencer agli occhi di qualcuno“.

“Hanno partecipato al progetto – continua il cantante – Selene Colletti, che ha rappresentato il ruolo della regina del web nel video ufficiale; Orianna Isabel, una carissima amica e influencer, con il lancio di balletti, cover e trend su Tik Tok; Bube, titolare del Bube Recording Studio, insieme al team di musicisti: Tommaso Niccolai, batterista, Giulio Ramacciotti, pianista, e Francesco Terribile, bassista, che hanno registrato il brano nel Bube Recording Studio“.

“Stiamo lavorando per l’uscita di altri brani che completeranno il lancio di un Cd per l’estate 2021 – spiega Conti -. Ancora non sveliamo date precise e titoli dei brani, ma vorrei assicurare gli ascoltatori che stiamo lavorando a grandi progetti. Quindi, restate connessi e iscrivetevi al mio canale YouTube Chris Conti e alle mie pagine Facebook e Instagram ChrisConti.off per rimanere aggiornati e sostenermi”.

Il brano, disponibile su tutti i digital store dal 6 febbraio, è stato scritto e prodotto da Chris Conti, registrato e mixato al Bube Recording Studio e affidato al SideBstudio di Grosseto per il mastering.