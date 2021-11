Il Comune sostiene “La prima camminata di Bino”: appuntamento in piazza Duomo

Il Comune di Grosseto contribuisce con un ausilio finanziario all’organizzazione dell’evento “La prima camminata di Bino“, che si svolgerà il 5 dicembre sulle Mura medicee.

Si tratta di una passeggiata sportiva a passo libero aperta a tutti che, con partenza ed arrivo in piazza Duomo, percorrerà due volte l’anello completo delle Mura. A tutti i partecipanti che si iscriveranno all’evento sarà consegnata una bottiglia di vino, con speciale etichetta appositamente realizzata, ed un pettorale personalizzato, che consentirà di partecipare all’estrazione di una delle 40 confezioni natalizie messe in palio. L’auspicio della Uisp è che l’evento abbia una nutrita partecipazione e che possa diventare un appuntamento annuale da tenersi nel mese di settembre in modo da coincidere con l’evento storico che ha visto protagonista Bino degli Abati (Assedio di Grosseto da parte di Ludovico il Bavaro avvenuto tra il 17 e il 21 settembre del 1328).

“Accogliamo con entusiasmo l’iniziativa promossa dalla Uisp di Grosseto in collaborazione con Marathon Bike – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il vicesindaco e assessore allo sport Fabrizio Rossi – che, in un periodo di crisi che il nostro territorio sta attraversando, intende comunque portare avanti la propria attività di promozione sportiva e sociale”.

“La Uisp già da qualche anno promuove ed organizza camminate di gruppo favorendo così, oltre il benessere fisico, anche aspetti di socializzazione ed aggregazione – commentano Massimo Ghizzani e Massimo Soldati –. Da quest’anno il gruppo Camminando con la Uisp può contare sull’apporto di 3 istruttori di fitwalking appositamente formati secondo il metodo dei fratelli Da Milano. Al fine di coinvolgere in questa semplice attività sportiva sempre più persone e far conoscere ed apprezzare il nostro centro storico, abbiamo pensato di organizzare in collaborazione con il Marathon Bike questo primo evento che, ci auguriamo, possa proseguire anche gli anni a venire. Ringraziamo il Comune di Grosseto per il contributo”.