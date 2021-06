“La parola libera”: Alessandro Deho’ presenta il suo libro alla Pro Loco

La libreria Paoline di Grosseto, l’associazione Polis 2001 e Rockland – Centro didattico musicale invitano a prendere parte all’evento culturale di presentazione del libro “La parola libera – Lacrime e baci”, con l’autore Alessandro Deho’, che si terrà giovedì 17 giugno alle 18.30 nella sede della Pro Loco Grosseto in piazza del Popolo 3 a Grosseto.

Alessandro Deho’ sarà ospite per rispondere alle domande e per raccontare la sua esperienza fatta di incontri e riflessioni profonde delle Scritture. Nel corso dell’appuntamento, introdotto da Pasqualino Casaburi, Marco Rossi e Francesco Tarsi, verranno letti dagli attori Eleonora Guelfi e Davide Braglia alcuni passi del libro “La parola libera – Lacrime e baci”.

Accompagnamento musicale a cura di Alessandro Gandolfi e Roberto Tassi.

Accesso consentito fino ad esaurimento posti come da normativa Covid.

Per ulteriori informazioni: Libreria Paoline, tel. 0564.412752, e-mail info@paolinegrosseto.it.

Il libro

Che cosa rimane, alla fine di una vita? Forse ciò che rimane all’inizio: la Parola. Una Parola che s’incarna e rende la nostra vita abitata, che non può esistere senza di noi, ma che è più grande di noi. Ripercorrendo le vicende del re Davide, quasi come fossero una grande metafora, l’autore accompagna il lettore a scoprire l’essenziale di una vita… e di una vita credente: conservare la Verità, quella che si è mostrata magari solo per un istante, attraverso volti e storie. Perché alla fine, quando tutto finisce, rimane solo il ricordo di occhi luminosi. Come se la vita fosse viva solo in quei lampi in cui il corpo è stato abitato dalla Verità. «Fidati della Parola, solo questo! Lasciati raggiungere e sconvolgere dalla Parola. Lasciati avvolgere dal suo amore, fino a perderti. Perché solo la Parola ti permette di rimanere libero». Sembra essere la sfida che Alessandro Deho’ lancia al lettore che, con coraggio, vorrà lasciarsi andare.

Il libro “Se Carlo Acutis avesse trent’anni. Una nuova lettura delle sue intuizioni spirituali”

Autore Alessandro Deho’

Editore San Paolo 2021

Carlo Acutis è morto a 15 anni nel 2006. Nel 2021 avrebbe compiuto trent’anni, essendo nato il 3 maggio 1991, e si sarebbe trovato a testimoniare la sua fede in maniera più adulta, certamente arricchita dalle esperienze della vita, ma, come tutto fa supporre, senza perdere la medesima forza e concretezza che aveva fatto intuire nei brevi, ma fecondi anni della sua infanzia e adolescenza. Che cosa avrebbe detto ai suoi coetanei di oggi, ai giovani che lo seguono, e, soprattutto, a chi non lo ha ancora scoperto, se fosse rimasto tra noi? Quello che Alessandro Deho’ propone in questo libro non è un esercizio a rincorrere o a ricostruire ciò che non è possibile nemmeno supporre riguardo a Carlo, ma un’intensa meditazione-dialogo con il giovane beato. Deho’ si mette in gioco, in questo colloquio interiore, portandovi tutto il suo personale cammino spirituale, che a tratti rivela essere stato difficile, complesso, doloroso, e si obbliga a “fare i conti” con la schiettezza cristiana di Carlo. Il lettore si trova, così, fra le mani, un testo che interroga e si interroga, provoca e si lascia provocare, apre strade di riflessione e non rinuncia ad affrontare le piste più ostiche.

L’autore

Alessandro Deho’ nasce il 31 maggio 1975 a Romano di Lombardia. Adolescente appassionato della vita, scopre l’Africa grazie a un’esperienza missionaria. Obiettore di coscienza (esperienza fondamentale), Infermiere professionale in psichiatria ed ematologia, prete dal 2006 prima a Scanzorosciate e poi, parroco, a Arcene. La Parola di Dio è sua compagna di viaggio, la legge e la condivide da innamorato. Pubblica le omelie sul blog www.alessandrodeho.com. Da qualche tempo vive in Lunigiana, in una casa all’interno di un bosco nei pressi di un eremo, dove prega, cammina, accoglie, ascolta e celebra. Vive. Scrive. Ha pubblicato: “Maria. Un cammino” (Paoline, 2020) e “La parola libera” (Paoline, 2021). “Se Carlo Acutis avesse trent’anni” è il suo primo libro per le Edizioni San Paolo.