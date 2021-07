“Il centro dell’estate”, arriva “La notte dello sport”: ecco le società protagoniste

“La notte dello sport” torna a grande richiesta: dopo il successo di due anni fa, le strade e le piazze del centro storico torneranno ad animarsi per una serata all’insegna delle discipline sportive, grazie all’evento previsto nell’ambito del cartellone estivo che il Centro commerciale naturale del centro storico di Grosseto ha realizzato con la coorganizzazione del Comune capoluogo, il contributo di Conad e Banca Tema, con la collaborazione di Ascom Confcommercio Grosseto e Confesercenti Grosseto.

Grazie alle tante società sportive che hanno aderito all’iniziativa, il centro storico diventa, nel rispetto delle normative anti-covid, quasi una nuova cittadella dello sport, proprio alla vigilia della cerimonia che darà il via alla trentaduesima edizione dei Giochi olimpici a Tokyo.

In collaborazione con Uisp, saranno presenti la sezione Tennis, per la danza progetto Danza Asd, Asd Palestra Europa, Asd Dance System, Asd Ginnastica Grifone, Asd Artistica Grosseto; per la pallavolo Grosseto Volley School e la Pallavolo Grosseto 1978 Asd; per la corsa/camminata, il gruppo Illuminando Le Mura; per il rugby, Grosseto Rugby Club Asd; in rappresentanza per baseball e softball, Bsc Grosseto; l’U.S. Grosseto 1912 per il calcio; per il ballo, la scuola di ballo Odissea 2001; per il basket Gea Basketball Grosseto, Basket Grosseto Team 90 e la scuola Basket BiancoRossa Grosseto; Asd Team bike Ballero per il ciclismo e, in rappresentanza dello skate, Action Now Asd – Skate park “Blue Park”.

Nuova tappa anche per “Ristorando in sagra“, che in questa occasione proporrà piatti a base di zafferano. Come ogni giovedì, la serata sarà arricchita da musei e negozi aperti fino a tarda sera.

«Siamo veramente felici di tornare ad ospitare un evento così amato da tutti i grossetani – affermano il sindaco, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, e l’assessore allo sport, Fabrizio Rossi -. L’emergenza sanitaria e il distanziamento sociale hanno reso ancora più evidente il legame tra sport, salute e lo stare bene insieme. Finalmente, grazie a questa serata, lo sport torna al centro con tante esibizioni che sapranno accontentare i gusti di tutti gli sportivi».

«”Il centro dell’estate” coorganizzato grazie alla preziosa collaborazione del Centro commerciale del centro storico di Grosseto e di tante realtà del territorio – continuano il vicesindaco Luca Agresti e l’assessore alle attività produttive, Riccardo Ginanneschi -, si conferma essere un caposaldo per l’intrattenimento nelle calde serate estive grossetane, con importanti opportunità per le attività del centro storico, che tornano ad avere una vetrina importante dopo le chiusure previste dal covid».

«Siamo entusiasti di poter riproporre questo evento – afferma Vincenzo De Sapio, vicepresidente del Centro commerciale naturale del centro storico di Grosseto -. Abbiamo messo in campo tutte le precauzioni possibili, con uno staff corposo che starà attento al rispetto delle normative Covid. La nostra volontà per questa estate era di tornare a proporre, in sicurezza, iniziative diverse, che aiutassero cittadini e turisti a riappropriarsi del centro storico come luogo di socialità, di incontro e scambio: con questa e le altre manifestazioni speriamo di esserci riusciti. Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno risposto al nostro appello: a chi in questa occasione non è riuscito a partecipare diamo appuntamento al prossimo anno per una notte bianca dello sport ancora più ricca di società e discipline».

«Conad Grosseto sostiene la Notte dello sport, oltre ad aver rinnovato il contributo sugli eventi estivi del centro storico – afferma Paolo Degli Innocenti, proprietario e socio di Clodia Commerciale, la società proprietaria dei Conad di Grosseto e Orbetello –. Siamo un supermercato che non si ferma al semplice scambio commerciale, ma si impegna a restituire sempre qualcosa di buono in termini di servizi e di socialità al territorio in cui opera»