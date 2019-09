“La notte del Sovranismo”: serata speciale dedicata alla letteratura in piazza Magenta

Capalbio Libri torna in piazza Magenta sabato 14 settembre, alle 18.30, con “La notte del Sovranismo“, un’iniziativa ideata dal vicedirettore di Repubblica Sergio Rizzo e organizzata da Zigzag srl in collaborazione con il Comune di Capalbio.

4 libri e 5 autori di testi sul “Sovranismo” sono i numeri della serata. Sergio Rizzo, con il suo libro profetico dal titolo “02.02.2020 La notte che uscimmo dall’Euro”- Feltrinelli, David Allegranti, con “Come si diventa leghisti: viaggio in un Paese che si credeva rosso e si è svegliato verde” – Utet, Claudio Gatti, autore di “I demoni di Salvini. I postnazisti e la Lega” – Chiarelettere, insieme a Giovanni Tizian e Stefano Vergine, che hanno scritto “Il libro nero della Lega”- Laterza, saranno i protagonisti di questa inedita serata caratterizzata da una discussione aperta al pubblico: piazza Magenta si trasformerà in una vera e propria agorà. Gli autori dei libri saranno seduti insieme al pubblico e il confronto avverrà faccia a faccia senza il tradizionale palco rosso. Saranno gli stessi autori a leggere alcune pagine dei libri, mentre il pubblico presente potrà fare domande ed esprimere la propria opinione sul “Sovranismo” da una postazione dedicata all’interno di piazza Magenta.

Sergio Rizzo, laureato in architettura ha intrapreso la strada del giornalismo e della scrittura. È stato uno degli “editorialisti star” del Corriere della Sera ed è attualmente il vicedirettore di Repubblica. Ha scritto molti libri, tra cui “La casta”, “La deriva” e “La cricca”, per citarne alcuni, in coppia con Gian Antonio Stella. Libri che hanno aperto il dibattito sugli sprechi e sulla qualità della classe dirigente del nostro paese diventando dei veri e propri best sellers.

Capalbio Libri è una manifestazione dedicata ai libri e al piacere di leggere che si svolge dal 2007 in piazza Magenta a Capalbio, uno dei borghi più belli d'Italia. Capalbio Libri è un marchio di Zigzag srl che è l'organizzatore unico della manifestazione. Capalbio Libri è un'iniziativa ideata e diretta da Andrea Zagami e realizzata da Zigzag srl, un'agenzia di comunicazione specializzata nella progettazione e produzione di manifestazioni culturali e nella comunicazione d'impresa.

