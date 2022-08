“La notte bianca dei bambini” sbarca in centro: tante iniziative per i piccoli grossetani

Dopo l’acquazzone che ha annullato tutti gli eventi esterni dello scorso giovedì, torna il penultimo appuntamento degli eventi di metà settimana in centro storico, a Grosseto, con la prima edizione de “La notte bianca dei bambini”,in programma per il 25 agosto…acqua permettendo!

Un finale scoppiettante, quello della stagione degli eventi organizzati dal Centro commerciale naturale del centro storico Grosseto, l’associazione dei commercianti e dei pubblici esercizi del cuore economico della città, coorganizzato con il Comune capoluogo, il contributo di Conad, la collaborazione della Fondazione Grosseto Cultura con il Polo culturale Le Clarisse e il Museo di storia naturale della Maremma, del Museo archeologico e d’arte della Maremma e il sostegno della Pro Loco e della Banca Tema, socia del Ccn.

E non sarà finita qui: martedì 30 agosto infatti è previsto il recupero del torneo di burraco in piazza Dante, anch’esso rimandato causa pioggia, e giovedì primo settembre sarà la volta del recupero della “Notte della musica”, rimandata il 14 luglio a causa del terribile incidente di Braccagni.

Come dichiarato ad inizio stagione, l’associazione dei commercianti ha voluto dedicare tutto il mese di agosto ad eventi principalmente indirizzati a bambini e famiglie, per far tornare a rivivere il cuore della città anche ai più piccoli e attirare genitori e figli in vacanza per passare una serata estiva alternativa.

E quindi non poteva mancare un evento con magia, giochi, musica e tanto altro, per accompagnare il penultimo appuntamento di aperture straordinarie serali dei negozi in occasione dei saldi.

Si partirà con le animazioni dalle 21.00: in tutto il centro la Società filarmonica di Grosseto avrà il compito di annunciare aria di festa con le proprie esibizioni itineranti.

In piazza Dante sarà possibile rimanere incantati dalle magie di D’Artagnan, il mago delle bolle, e di Magico Matteo.

Sempre nella stessa piazza, davanti al palazzo della Provincia, sarà recuperata l’attività di Bandus, con i quali grandi e piccoli potranno intrattenersi con giochi giganti artigianali in legno e tanto altro.

Poco distante, in piazza Duomo, ritornerà a grande richiesta la Kids Zone gestita dalla cooperativa Le Orme, che offrirà intrattenimento per i più piccoli con giochi, laboratori e truccabimbi.

Nella stessa piazza, di fronte alla cattedrale sarà possibile divertirsi con la baby dance offerta dalla scuola di ballo Odissea 2001.

Altro recupero di una delle attività della “Game Night” annullata causa maltempo, sarà in piazza Baccarini dove si potrà fare un vero e proprio salto nel passato con l’associazione Classic devices, che regalerà l’opportunità di poter giocare ai videogame di un tempo, anche in formato gigante.

In piazza Socci invece si potrà rimanere incantati da Mia dai mille colori e dai suoi spettacoli con i led luminosi.

Su corso Carducci, all’altezza di Porta Nuova, sarà la band The Adventures surf band ad animare la serata.

Ma non è finita qui: anche le tre strutture museali del centro storico si sono attivate per offrire un intrattenimento ai più piccoli, oltre a rimanere aperti come tutti i giovedì fino alle 23.00.

Al Polo culturale Le Clarisse ci sarà “Clarisse Kids – Notti al museo”: una visita tematica alla scoperta del convento delle Clarisse per bambini dai 6 ai 12 anni, dalle 21.30 alle 22.30 (costo 3 euro).

Al Museo archeologico e d’arte della Maremma si potrà invece giocare ad “EnigMaam”, gioco per bambini alla scoperta dei tesori archeologici del museo (ingresso gratuito a partire dalle 21)

Per informazioni: e-mail accoglienzamaam@gmail.com; tel. 0564.488752.

Il Museo di storia naturale della Maremma ha invece organizzato una caccia al tesoro naturalistica: l’attività è dedicata a bambini dai 6 ai 12 anni al costo di 5,00 euro a bambino. Gradita la prenotazione al link https://www.museonaturalemaremma.it/eventi-museo-toscana/

Come detto, “La notte bianca dei bambini”, come tutta la programmazione dei giovedì estivi, avrà come “contorno” i tanti negozi che rimarranno aperti dalle 21.30 alle 23.30 con promozioni e occasioni grazie all’ultimo periodo dei saldi.

Per gli amanti del buon cibo l’appuntamento invece sarà con “Ristorando in sagra”, che questa settimana proporrà come “tema” la vacca maremmana.

I ristoranti che aderiscono all’iniziativa sono: 13 Gobbi pub, Al numero nove, Artidoro, Bistrot 19, Sala Eden, Controbottega, Hottimo al Cinghialino, Vermuttino Bistrot, Ristoro da Poldo, Bottega Cirimangio, L’Archetto, L’Uva e il Malto, La Cantina di piazza del Sale, Locanda de’ Medici, Loft-Enoteca Urbana, Lucignolo al Centro, Movida, Ostinati SaS, Pickeat, Taverna Il Canto del Gallo, Vineria Da Romolo, Wineria drink&shop.

Sarà gradita la prenotazione e sarà possibile anche mangiare alla carta: per informazioni e prenotazioni si consiglia di contattare direttamente le strutture.

Da segnalare anche altri due eventi culinari: dalle 19.30 il Bastion Contrario organizzerà “Calici in Fortezza”, una cena degustazione con prodotti dell’azienda Latte Maremma nella magica cornice del Cassero senese.

Dalle 19.30 al Comix Café scatterà la serata “Haburgermania” con la cucina del locale di piazza San Michele che accenderà la sua griglia e sfornerà hamburger per tutti i gusti.

A seguire, alle 22.00 musica live con Kiti.