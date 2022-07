“La musica è un film”: concerto nel chiostro del Museo di storia naturale

Un viaggio musicale attraverso alcune delle più celebri colonne sonore cinematografiche.

“La musica è un film” è il tema della serata proposta dal Museo di storia naturale della Maremma di Fondazione Grosseto Cultura in collaborazione con l’associazione Amici della musica: l’appuntamento è per domenica 24 luglio alle 20.30, prima con una degustazione di vini Rocca di Frassinello, a cura di sommelier Ais, e poi con il concerto. Il biglietto d’ingresso costa 12 euro (ridotto a 10 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura): è necessaria la prenotazione al link www.museonaturalemaremma.it/Eventi o chiamando il numero 0564.488571. Anche in occasione di questo evento sarà possibile sottoscrivere o rinnovare la Grosseto Card, la tessera socio di Fondazione Grosseto Cultura.

Si esibirà un trio composto da Lorenza Baudo (voce), Michele Makarovic (tromba e flicorno) e Stefano Pioli (pianoforte).

Lorenza Baudo è laureata in Lettere moderne a indirizzo Musica e spettacolo e, conclusi gli studi musicali classici, si è diplomata all’Accademia internazionale di teatro “Circo a vapore” di Roma. Ha studiato improvvisazione jazz con Maria Pia De Vito e Bob Stoloff, canto popolare con Lucilla Galeazzi e Nando Citarella e con Kaya Anderson (Roy Art Theatre), Bruno De Franceschi, Ida Maria Tosto. Nel 2008 si è diplomata anche in Didattica della musica al Conservatorio “Cherubini” di Firenze, con una tesi sulla musica etnica, portando avanti anche lo studio di direzione di coro.

Nel corso degli anni ha collaborato, fra gli altri, con Claudio Riggio, David Riondino, Stefano “Cocco” Cantini, Arnoldo Foà, Maram Oriental Ensemble, Andrea Pellegrini, Nino Pellegrini, Apocrifa Orchestra e Orchestra Geminiani. È docente titolare di Esecuzione e interpretazione (Canto) e di Laboratorio di musica di insieme, sezione coro, al liceo musicale Polo Bianciardi di Grosseto.