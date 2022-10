“La Maremma oltre la Maremma”: torna il convegno del Lions sulle imprese di successo

Dopo il successo del primo appuntamento, torna “La Maremma oltre la Maremma. Imprenditori internazionali nella terra delle tradizioni”, il convegno organizzato dal Centro studi del Lionismo del Distretto Lions 108 La Toscana, con la collaborazione del Club Castiglione della Pescaia Salebrvm.

Questa volta l’incontro, che ha come moderatore l’esperto di marketing e direttore di Studio Kalimero Marco Gasparri, si terrà al Camping Baia Azzurra in località Rocchette, a Castiglione della Pescaia, venerdì 7 ottobre dalle 16.30.

Prosegue dunque il viaggio attraverso quelle realtà che hanno fatto dell’innovazione il loro business e hanno deciso di restare nel territorio, realtà forse meno conosciute, ma non per questo meno importanti dei settori tradizionali, realtà di successo che hanno vinto la scommessa di investire sul “nuovo” valicando i confini maremmani e andando ad affermarsi in altre regioni d’Italia o paesi del mondo.

Interverranno Niccolò Quattrini e Riccardo Setti di Affidaty, Martina Cioni di Elmu, Andrea Fratoni di Elettromar, Andrea Fantacci di Errepi Elaborazione Dati, David Simoni di Rock Helmets, Alessandro Malentacchi di Tommasini. Il convegno sarà anche l’occasione per il saluto delle autorità con il sindaco di Castiglione della Pescaia Elena Nappi, Francesco Limatola, presidente della Provincia, Leonardo Marras, assessore regionale all’economia e alle attività produttive, Simona Petrucci, senatrice della Repubblica, Fabrizio Rossi, deputato della Repubblica, e Marco Simiani, deputato della Repubblica.

“Sarà un’occasione di confronto e di crescita per la Maremma in un momento congiunturale delicato – fanno sapere gli organizzatori –, nel quale l’innovazione, la creatività e l’entusiasmo dei territori può sicuramente fare la differenza. Dalle micro economie alle macro strutture europee e mondiali, diversificare, porre i problemi e trovare soluzioni: di questo parleremo insieme.“

Appuntamento dunque venerdì 7 ottobre al Camping Baia Azzurra di Rocchette, a Castiglione della Pescaia, a partire dalle 16.30.