“La lotta alle zanzare ieri e oggi”: incontro pubblico al Museo di storia naturale

Il nuovo incontro dedicato alla scienza proposto dal Museo di storia naturale della Maremma offrirà un viaggio attraverso l’evoluzione storica delle zanzare nel territorio.

L’appuntamento con “La lotta alle zanzare ieri e oggi” – in collaborazione con l’Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana e l’Istituto storico grossetano della resistenza e dell’età contemporanea – è per sabato 22 ottobre alle 17: si parlerà della ricostruzione storica del fenomeno della malaria, fino alla prevenzione e al monitoraggio odierno della zanzara tigre. L’ingresso è libero e gratuito (informazioni al numero 0564.488571). Come di consueto, sarà possibile sottoscrivere o rinnovare la Grosseto Card, la tessera socio di Fondazione Grosseto Cultura.

«Dal passato al presente – anticipa Andrea Sforzi, direttore del Museo di storia naturale della Maremma di Fondazione Grosseto Cultura – questo incontro sarà un’occasione per soffermarsi su un fenomeno che ha visto nei secoli il nostro territorio e la sua storia influenzati significativamente dalla zanzara “anopheles” e che, ancora oggi, lo vede affrontare periodicamente l’invasione inarrestabile della zanzara tigre». Al termine della conferenza con i relatori Elena Vellati (Isgrec) e Claudio De Liberato (Izs), il giardino del museo ospiterà una lezione pratico-dimostrativa, curata da Irene Del Lesto (Izs).

Elena Vellati è laureata in Storia dell’arte all’Università di Siena e diplomata alla Scuola di archivistica paleografia e diplomatica dell’Archivio di Stato di Firenze. Insegna italiano, storia e geografia, come archivista ha curato lo studio e il riordino di archivi storici del territorio grossetano ed è docente all’Isgrec. Si occupa anche di storia dell’urbanistica grossetana e fonti per la didattica delle guerre del Novecento.

Claudio De Liberato, responsabile del laboratorio di Parassitologia e sorveglianza entomologica dell’Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana e ricercatore, è laureato in Scienze naturali all’Università La Sapienza di Roma.

Irene Del Lesto, laureata in Biologia all’Università di Roma Tor Vergata, è ricercatrice nel laboratorio di Parassitologia e sorveglianza entomologica dell’Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana.