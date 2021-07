“La lezione più importante”: il Capitano Gennaro Arma presenta il suo libro

Giovedì 15 luglio, alle 18.30, Artemare Club ha l’onore di ospitare nella propria sede nel corso antico di Porto Santo Stefano Gennaro Arma “Il Comandante coraggioso – The brave Captain” e il suo libro “La lezione più importante. Quello che il mare mi ha insegnato”, che ha vinto il premio speciale della giuria nell’ambito della 12^ edizione del premio giornalistico letterario “Carlo Marincovich”.

Uomo di mare, erede di una tradizione marittima importante, Gennaro Arma ha affrontato con rigore e umanità una “tempesta perfetta”, al comando della Diamond Princess, la nave da crociera rimasta nelle acque del Giappone per quasi un mese nel febbraio 2020, a causa del contagio da Covid-19 di oltre settecento persone fra ospiti e membri dell’equipaggio. Arma ha dimostrato raro coraggio, competenza e saggezza, d’altronde “il mare è l’imprevisto che incombe, è l’inatteso col quale devi convivere” e il Comandante nella sua lunga carriera ha imparato che in mare “devi saperti organizzare in un istante e riorganizzarti un istante dopo perché è già tutto cambiato“.

Il libro, scritto con la tensione emotiva di un diario di bordo, verrà presentato da Patrizia Melani Marincovich e in suo onore verrà allestita una mostra di importati dipinti di transatlantici nella sede di Artemare Club.

Gennaro Arma ha frequentato l’Istituto tecnico nautico “Nino Bixio” di Piano di Sorrento, nell quale si è diplomato aspirante capitano di lungo corso nel 1992. Appena diciottenne inizia a navigare per la Italmare dapprima come mozzo, giovanotto di coperta e garzone di cucina, successivamente, dal 1995 all’aprile 1998, ottiene l’imbarco da allievo ufficiale di coperta, poi da terzo ufficiale, a bordo di navi chimichiere e posacavi. Nel maggio 1998, ricominciando da allievo, entra nella compagnia di navigazione crocieristica statunitense Princess Cruises, nella quale percorre tutta la carriera sino a diventare comandante nel 2015 e della Diamond Princess nel 2018.

L’epidemia di Covid-19 che nei primi mesi del 2020 imperversa sulla nave della quale Arma è al comando, porta al fermo della stessa nel porto di Yokohama e alla relativa messa in quarantena da parte delle autorità sanitarie giapponesi dal 4 febbraio al primo marzo 2020, giorno in cui ne termina l’evacuazione. Dopo aver gestito la difficile situazione, il comandante Arma ne sbarca per ultimo, per il suo contegno e comportamento, il 5 marzo 2020 il presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella gli ha conferito l’onorificenza di commendatore dell’Omri e inoltre ha ricevuto il Premio Coraggio “Emanuela Loi 2020 – A donne e uomini che si sono distinti per coraggio e dedizione nel proprio lavoro, in favore della Comunita'”, il premio San Michele d’Oro, il premio Assarmatori 2020 ed è stato investito del titolo di Magister Civitatis Amalfie.

Occasione speciale da non perdere perché l’Italia è il mare e PortArgentario e la Maremma stanno diventando tra le migliori destinazioni crocieristiche del Mediterraneo.