“La Lettrice”: l’ultimo appuntamento della rassegna dedicato a Carlo Fruttero

La sesta edizione della rassegna “La Lettrice“, dopo averci condotto in un viaggio tra il bene e il male nella letteratura di tutto il mondo, dedica l’ultima serata allo scrittore Carlo Fruttero, nel decennale della scomparsa; uno scrittore che ha vissuto e ha tanto amato Roccamare e Castiglione, luoghi che sono stati per lui anche fonte d’ispirazione.

L’appuntamento è per lunedì 29 agosto, alle 21.30, sul sagrato della chiesa di San Giovanni Battista nel borgo di Castiglione della Pescaia. Protagonista l’attrice Sara Donzelli, che stavolta guiderà il pubblico nei sentieri del romanzo breve “Ti trovo un po’ pallida”, storia apparsa originariamente sull’Espresso con la firma congiunta Fruttero&Lucentini, ormai un marchio di fabbrica, ma in realtà scritta dal solo Carlo Fruttero. È il racconto della gita di una combriccola squinternata di amici molto snob, che parlano in inglese, in italiano e in francese di cose frivole e forse in fondo di niente, un mondo che ha tutto e che vaga per festival e rovine archeologiche nell’estate maremmana alla ricerca di chissà che cosa. Il narratore con il suo stile ironico e acuto prende in giro loro, e in fondo anche se stesso. Ma a dare il brivido e la chiave di volta del romanzo arriva il finale a sorpresa.

Alla fine della lettura ci sarà un “backstage” con Carlotta Fruttero, figlia dell’autore, e Patrizia Guidi, direttrice della biblioteca di Castiglione, riprendendo i temi – e la genealogia dell’opera – che l’autore stesso indica nell’ampia postfazione dell’ultima edizione Mondadori del 2009.

L’ingresso è gratuito e non serve la prenotazione. Quest’anno sono stati sette gli appuntamenti in programma, tutti con la cura scenica di Giorgio Zorcù. La rassegna “La Lettrice” è organizzata dall’Accademia Mutamenti con il sostegno del Comune di Castiglione della Pescaia.