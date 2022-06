“La Leopoldina”: ecco la prima edizione della ciclostorica, in programma tre giorni di eventi

Anche Follonica ha la sua ciclostorica: dal 3 al 5 giugno sulle strade del Golfo di Follonica si terrà la prima edizione de “La Leopoldina – La ciclostorica col tuffo“. Un evento che, oltre ad essere inserito nella Coppa Toscana Vintage 2022, ha l’ambizione di diventare un punto di riferimento nel panorama delle manifestazioni del suo genere fin dalla sua prima edizione. Un programma di tre giorni con interventi di personaggi di rilievo del mondo del ciclismo, un percorso senza eguali che si concluderà con il tuffo in mare.

Il giro ciclistico con bici rigorosamente d’epoca è previsto per la mattina di domenica 5 giugno e comprende due alternative: il percorso classico di 40 chilometri con 350 metri di dislivello ed il percorso lungo, di 85 chilometri con mille metri di dislivello. A questi si aggiunge la passeggiata Elegante, di 15 chilometri, aperta a tutti i tipi di bici e particolarmente adatta a famiglie, alle bambine e ai bambini, visto che prevede un viaggio andata e ritorno al porto La Marina di Scarlino e sosta dagli asinelli delle Bandite di Scarlino.

Il percorso Classico porterà fino a Cala Violina e da lì, passando per il padule di Scarlino, fino alla terrazza Moris, dove è previsto un appetitoso ristoro, per poi tornare a Follonica. Chi invece vorrà, potrà proseguire nel percorso Lungo fino al lago dell’Accesa e da lì salirà fino a Massa Marittima dove in piazza, oltre a poter ammirare la meraviglia del duomo, troverà un confortevole ristoro. Il ritorno a Follonica è previsto attraverso la strada della Marsiliana. Al termine ci sarà un pasta party per tutti e un immancabile tuffo in mare.

Nel pomeriggio di venerdì, alle 18, al Casello Idraulico di via Roma a Follonica, è previsto un incontro con Tonina Pantani, madre del compianto campione Marco Pantani. La stessa sera, alle 20, al ristorante Piccolo Mondo è prevista una cena di beneficienza a favore della Fondazione Marco Pantani, alla quale prenderà parte la signora Pantani.

La sera di sabato 4 giugno sarà organizzato un aperitivo di gruppo e durante i tre giorni, nella piazza a mare di Follonica, sarà allestito un mercatino di bici vintage e pezzi di ricambio visitabile da tutte e tutti, mentre nella pinacoteca sarà allestita una mostra di bici d’epoca dedicata principalmente ai costruttori di bici della zona.

«Tutto questo – dichiarano gli organizzatori – è stato reso possibile grazie al supporto delle amministrazioni comunali di Follonica, Scarlino e Massa Marittima ed all’importante sostegno di tutti gli sponsor che ringraziamo fin da ora. Insomma, un’occasione da non perdere per gli amanti della bici ed in particolare della bici d’epoca. Vi aspettiamo sul nostro sito www.ciclostoricalaleopoldina.it e sui nostri profili Facebook e Instagram».