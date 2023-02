“La fucina della democrazia”: Vanessa Roghi porta il suo contributo al centenario della città

Sabato 11 febbraio, alle 17.30, in sala Tirreno, si terrà un incontro con la giornalista Rai Vanessa Roghi, autrice per il Comune di Follonica di un saggio che sarà inserito nel volume sul centenario della città.

Roghi parlerà dell’innovazione educativa delle scuole follonichesi, trattando anche dell’esperienza di padre Fabrizio Valletti, che negli anni Sessanta aveva lavorato con i figli della comunità operaia di Follonica. Valletti aveva lavorato in particolare nella scuola media sperimentale della colonia marina di Senzuno, dove le lezioni non tralasciavano l’aspetto pratico: si basavano sulle escursioni, sugli esperimenti scientifici e suii laboratori teatrali.

Il titolo dell’incontro è “La fucina della democrazia – La sperimentazione del tempo pieno a Follonica“. Per l’occasione verrà anche proiettato un filmato dell’archivio Rai del 1973, dove viene ripresa una scolaresca di Follonica in gita alle acciaierie di Piombino. Il titolo è “Impariamo ad imparare – Programma per la scuola elementare – C’è oggi, c’era una volta”, a cura di Ferdinando Montuschi, Giovacchino Petracchi e Daniela Palladini.