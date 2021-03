“La forza delle donne”: un video per celebrare le figure femminili dell’Argentario

La Commissione Pari opportunità del Comune di Monte Argentario, come consuetudine, l’8 marzo organizza un evento per celebrare la Giornata della donna.

Anche quest’anno propone un’iniziativa e, nell’impossibilità di farla in presenza, presenta un video. L’evento, dal titolo “La forza delle donne”, ha la finalità di valorizzare la figura femminile e la cultura delle parità di genere. La Commissione vuole così ribadire ancora una volta che le conquiste femminili non riguardano soltanto le donne, ma arricchiscono tutta la comunità, perché, come ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ”la condizione della donna attesta il grado di civiltà di un Paese”.

Il video, realizzato sotto la direzione artistica di Matteo Guerra con il montaggio da Alice Cairo, è costituito da una raccolta di testimonianze di donne del territorio del promontorio, che parleranno di sé, dei sogni, delle sfide, degli ostacoli e delle soddisfazioni che hanno raggiunto nel perseguire gli obiettivi da loro prefissati nel campo lavorativo e sociale (visibile sul canale YouTube del Comune e nella pagina Facebook della Commissione)

L’ 8 marzo, come tradizione, sarà una giornata all’insegna del profumo e del colore giallo della mimosa, simbolo di questa festa: anche gli esercizi pubblici come il palazzo comunale si coloreranno ed illumineranno di giallo.

La Commissione ringrazia, infine, il sindaco e tutta la giunta per aver finanziato il progetto.