“La favola delle nuvole nere”: Patrizia Lari presenta il suo libro alla Chelliana

Giovedì 16 settembre, alle 18, al chiostro della biblioteca comunale Chelliana si terrà la presentazione del volume “La favola delle nuvole nere” di Patrizia Lari, edito quest’anno da C&P Adver Effigi di Arcidosso.

Il volume nasce dall’esperienza personale dell’autrice, ossia dal momento più doloroso della sua vita, rappresentato dalla morte del compagno Angelo.

È una storia surreale, un viaggio nell’inconscio con un obiettivo preciso: “La favola delle nuvole nere” prende spunto dalla necessità di contrastare il vizio del fumo, attraverso riflessioni amplificate da una sensibilità straordinaria che utilizza il sogno, la magia e la fantasia per una avventura a lieto fine.

Una storia breve ed intensa, densa di emozioni espresse con un linguaggio particolare; l’autrice mette le ali e porta il lettore in un mondo dove niente è assoluto e tutto può essere messo in discussione, ma dove il bene, grazie all’amore in ogni sua forma, prevale sempre. In questa occasione la scrittrice proporrà per la prima volta alcuni brani del suo racconto accompagnati dalla musica, che aiuta ancora di più a percepire e trasmettere le emozioni.

Il libro, oltre a far volare chi lo legge, ha aiutato a far ‘volare le farfalle’; infatti Patrizia Lari ha devoluto l’intero ricavato della vendita del volume alla nota associazione cittadina La Farfalla, cure palliative dv.

L’ingresso presso il chiostro della Chelliana sarà consentito previa esibizione del Green Pass.

Per informazioni e prenotazioni contattare lo staff della biblioteca ai numeri telefonici 0564.488054 e 0564.488055, oppure inviare una mail all’indirizzo info@chelliana.it.