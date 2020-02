“La famiglia campione”: lo spettacolo in scena al Teatro del Ciliegio

Venerdì 7 febbraio, alle 21.15, al Teatro del Ciliegio di Monterotondo Marittimo appuntamento con “La famiglia campione”, spettacolo della compagnia pistoiese “Gli Omini” dedicato alla storia di una famiglia come tante, con tre generazioni a confronto.

La famiglia è larga. Larghissima. È un campione di famiglie. Una famiglia come tante. I nonni aspettano di morire, i genitori sono troppi, i figli continuano a girare a vuoto. La famiglia Campione ha alle spalle un percorso fatto di indagini e laboratori, un progetto che ha coinvolto cinque comuni della provincia fiorentina e più di ottanta giovani. Così i personaggi sono dieci, ma assumono i modi, le parole, le storie di centinaia di persone conosciute per strada. Dieci personaggi per tre generazioni a confronto. Tre gli attori. Il gioco si svela pian piano perché ognuno sia nonno, padre e figlio di se stesso. Così il ritratto dell’oggi, delle piccole province, della gente di valle, della “famiglia campione”, si astrae dalla realtà, rimanendo sospesa nel tempo.

Prima della performance – dalle 20.00 – aperitivo offerto dall’amministrazione comunale agli spettatori, con i migliori prodotti enogastronomici del territorio, presso la Porta del Parco, all’ex frantoio.

Biglietti: intero 10 euro, ridotto 8 euro (per gli under 30 e gli over 65). Prevendita su liveticket.it e il giorno prima dello spettacolo al Comune di Monterotondo Marittimo (piano terra), dalle 10.30 alle 12.00. Prenotazioni al numero 370.3310780 a partire da 3 giorni prima dell’evento (dalle 17.00 alle 19.00).

La stagione del Teatro del Ciliegio si realizza grazie a Comune di Monterotondo Marittimo, Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Officine Papage Residenza Artistica Toscana.