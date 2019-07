“La donna tra racconto e storia”: spettacolo del Soroptimist nel chiostro della Fonderia Leopolda

Sabato 20 luglio, alle 21 nel chiostro del Teatro Fonderia Leopolda, il club di Follonica – Colline Metallifere del Soroptimist International d’Italia, con il patrocinio del Comune di Follonica, presenta lo spettacolo teatrale “La donna tra racconto e storia“, uno sguardo sul nostro Paese dal 1800 fino ad oggi attraverso le storie di donne.

Lo spettacolo, che era già stato proposto con grande successo in occasione della Festa della donna di quest’anno, vede la splendida cornice del Chiostro della Leopolda; monologhi di forza, coraggio, resistenza, speranza, passione che ricostruiscono il ruolo dell’emancipazione femminile nell’arco di un secolo.

A fine serata sarà inoltre possibile acquistare un piccolo libro che raccoglie i monologhi dello spettacolo e che ha il suo stesso titolo, “La donna tra racconto e storia”; con queste due simultanee iniziative il club follonichese aderisce al progetto “Panchine rosse” promosse dalla Asl con l’obiettivo di riuscire a collocare alcune panchine dipinte dagli artisti locali per sensibilizzare sempre più fortemente l’opinione pubblica sul drammatico tema della violenza di genere.

“Una conferma, anche questo spettacolo – dichiara il sindaco Andrea Benini –, della vivacità culturale della nostra città; Follonica sta diventando il fulcro di un territorio che va al di là dei nostri confini comunali, con un’offerta importante e diversificata, dalla musica al teatro, dalla mostra della Lego al Summer Festival, dal Grey Cat alla rassegna nel chiostro del Teatro“.

“Il club Soroptimist follonichese – conclude il sindaco – si è inserito in questa realtà e in questo anno e mezzo di lavoro ha dimostrato capacità e sensibilità nel coinvolgere l’opinione pubblica su argomenti e temi di significativo impatto sociale e emotivo, e l’allestimento, non facile, di questo spettacolo, ne è la dimostrazione“.