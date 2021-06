“La danza della géranos”: Graziano Mantiloni presenta il suo nuovo libro

Sabato 18 maggio, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19, alla libreria Mondadori, in corso Carducci a Grosseto, Graziano Mantiloni incontra il pubblico e firma le copie del suo ultimo libro “La danza della géranos“, edito da Youcanprint.it.

Nato a Castel del Piano, Graziano Mantiloni vive a Grosseto. Ha pubblicato saggi e racconti e una decina di romanzi, tra cui “Il cuculo e la strega”.

Il libro

Dopo “Il cuculo e la strega” la vicecommissaria della questura Thila Amoruso torna in azione in questo nuovo poliziesco che apre squarci sulla sonnolenza morale della società odierna. Tutto prende le mosse da una serie di fatti che accadono in città, in particolare il furto di un prezioso reperto etrusco che conduce il lettore attraverso la mitologia, con l’affascinante danza della geranos, simbolo del passaggio e della rinascita dopo la morte. Mantiloni tratteggia una immaginaria Grosseto affaticata dai vizi e dal malaffare e “aperta ai quattro venti e ai forestieri” per richiamare Luciano Bianciardi.