“Gli artisti del territorio”: la Corale Puccini in concerto a Campagnatico

La Corale Puccini di Grosseto, su invito di Maremma Toscana, Pro Loco e Comune di Campagnatico, si esibirà in concerto mercoledì 8 agosto, alle 21, nel teatro comunale di Campagnatico, in piazza Dante, a chiusura della prima edizione del festival “Gli artisti del territorio”.

“Ci riempie di gioia condividere una serata che, anche grazie alla fantastica acustica del teatro, ci porta a tornare ad esibirci a Campagnatico, paese che sempre ci ha accolti con entusiasmo – si legge in un comunicato della Corale – Negli ormai oltre 104 anni di storia della corale, così profondamente legata e riconoscente al nostro meraviglioso territorio, le occasioni di cantare a Campagnatico, nel teatro, in piazza e nel suggestivo santuario sono state molteplici“.

Al pianoforte si esibirà Ettore Candela, il direttore sarà Walter Marzilli.

Venerdì 10 agosto, alle 11, la Corale animerà la Messa solenne in duomo per la festa di San Lorenzo, patrono di Grosseto.

“Cantare ed esibirci in Maremma è per noi, da sempre – termina la nota –, cantare la gioia di vivere in un territorio fantastico che amiamo“.