“La calunnia del Botticelli”: videoconferenza alla biblioteca di storia dell’arte

Venerdì 3 settembre, alle 21, alla biblioteca comunale di storia dell’arte di Montemerano, è in programma una videoconferenza di Claudio Strinati dal titolo “La calunnia del Botticelli“, a cura di Marilena Pasquali.

Scrive il grande storico dell’arte in un suo appunto inedito: «La conferenza è un tentativo di ricostruzione di quella che ritengo essere stata la vera carriera del Botticelli che, contrariamente a quanto sempre si scrive, dovette essere gloriosissima ma brevissima nella sua fase veramente importante (dalla metà degli anni settanta alla metà degli anni ottanta) e poi bruscamente e pressoché definitivamente interrotta dopo i lavori da lui fatti a Roma nella Cappella Sistina. Tutto verte sulla interpretazione del quadro La calunnia di Apelle che si conserva agli Uffizi di Firenze e che ritengo centrale per tutta la ricostruzione della sua carriera, e soprattutto della sua scuola, di cui le fonti non parlano ma che dovette essere invece attiva e operosa ben al di là della figura di Filippino Lippi, sostituendosi al maestro negli ultimi vent’anni della sua vita».

La videoconferenza – introdotta e commentata da Marilena Pasquali – approfondisce questo snodo fondamentale della storia dell’arte del primo rinascimento, presentando gli affascinanti risultati di recentissimi studi di Claudio Strinati, e li accompagna con immagini altrettanto stupefacenti.

La partecipazione all’incontro è consentita ai soli possessori di Green Pass, con prenotazione obbligatoria al 335.5489193.

Coloro che si prenoteranno potranno recarsi al bar Il Glicine per un aperitivo con spuntino al prezzo concordato di 10 euro.