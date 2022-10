“La biodiversità in città”: visita guidata gratuita al palazzo e al giardino granducale

I Carabinieri della Biodiversità di Follonica parteciperanno, sabato 8 e domenica 9 ottobre, all’evento nazionale “Urban nature: la festa della natura in città”, promosso dal Wwf per proteggere e incrementare la biodiversità nei sistemi urbani.

Sabato 8 e domenica 9 ottobre, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, è in programma una visita guidata del palazzo e del giardino granducale, sede del Reparto Carabinieri Biodiversità di Follonica, gestore di sette riserve naturali statali.

L’evento, dal significativo titolo “La biodiversità in città. Tradizione e futuro della conservazione della natura”, sarà un’occasione per favorire un approccio consapevole con la natura anche nelle aree urbane e parlare dell’opportunità di creare nuovi spazi verdi in città.

Gli interpreti ambientali dei Carabinieri per la biodiversità guideranno gli intervenuti attraverso le visite guidate al giardino granducale, che ospita piccole collezioni floristiche, ed al palazzo Granducale. Nel corso delle visite verranno messe a dimora specie vegetali tipiche del nostro territorio.

Il programma prevede il ritrovo alle 9 e alle 15, all’ingresso del palazzo granducale in via Bicocchi 2 a Follonica, dopo l’accoglienza seguiranno le visite programmate.

La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti, al fine di organizzare i gruppi è gradita la prenotazione, inviando un messaggio di posta elettronica alla mail 043591.001@carabinieri.it o chiamando il numero 0566.40019.

“L’evento al quale i carabinieri forestali sono lieti di ospitare chi vorrà intervenire, è dedicato alla biodiversità – si legge in una nota degli organizzatori –, al processo evolutivo che Charles Darwin chiamò l’albero della vita; il cui valore sta tutto nella asimmetria tra quanto tempo ci vuole per produrla e quanto poco ci vuole per distruggerla!”.

Maggiori informazioni sul sito https://rgpbio.it/evento/wwf-urban-nature-2022/