La biblioteca “Chelliana” riapre il 17 agosto

La biblioteca comunale Chelliana lunedì 17 agosto riaprirà al pubblico dopo le operazioni di sanificazione e igienizzazione dei locali.

Questo l’orario: il lunedì dalle 14.30 alle 19.30, dal martedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 13.30.

Sarà presente anche una postazione con operatore nell’atrio per controllare l’ingresso e l’afflusso regolare delle persone.

Verranno offerti servizi più articolati all’utenza, in accordo alle direttive regionali e nazionali in materia di riapertura dei servizi delle biblioteche e archivi nel periodo dell’emergenza Covid-19 e nel pieno rispetto delle normative di sicurezza vigenti e con ingressi contingentati e regolamentati.

Sarà consentito l’accesso ai volumi a scaffale aperto della sezione Bambini e ragazzi, della Narrativa e dei dvd e del settore Novità e fumetti purché sia indossata la mascherina e sia effettuata una minuziosa pulizia delle mani con acqua e sapone o con il gel igienizzante. Per assicurare la distanza sociale di sicurezza, l’accesso ai locali della biblioteca sarà consentito fino a un massimo di 3 utenti contemporaneamente nella sale a scaffale aperto.

Per i prestiti relativi ai volumi di saggistica del magazzino è attivo il servizio di prenotazione sia online che per via telefonica o mail. Anche le iscrizioni alla biblioteca si effettueranno online.

Ecco i recapiti: tel. 0564/488055, www.bibliotechedimaremma.it, info@chelliana.it.

Non sarà ancora accessibile la sala lettura per lo studio personale e non è consentita la consultazione e la lettura in sede dei materiali della biblioteca e dei quotidiani e delle riviste e la fruizione delle postazioni internet.

Rimarranno temporaneamente chiuse al pubblico le sedi decentrate della biblioteca presso l’ospedale della Misericordia e il Centro commerciale Maremà, Spazio Soci Coop.