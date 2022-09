“La bell’Antiglia e la donna nel mondo”: moda, arte, cultura per aiutare la Misericordia

Sabato 24 settembre, a Marsiliana, dalle 16, è in programma una giornata dedicata all’arte, alla moda e alla cultura con “La bell’Antiglia e la donna nel mondo“, che ha come obiettivo quello di raccogliere fondi per la Misericordia di Manciano.

Alle 16 apertura dello stand gastronomico e fino alle 18 laboratori didattici di pittura, scultura e artigianato per bambini. Inoltre, lo scultore Alessandro Laurenti realizzerà un’opera in legno. Dalle 18 alle 19.30 esibizione di danza, zumba e ginnastica artistica. Alle 20 Miss nonna e zia sprint, a seguire la premiazione. Alle 21 intervento dell’associazione Olimpia de Gouges (centro antiviolenza sulle donne) e alle 21.30 fashion show di Bruno Lelli.

“Una giornata importante – spiega l’assessore al sociale Valeria Bruni – dedicata non solo all’arte e alla cultura, ma anche al volontariato e al mutuo aiuto. Infatti, i proventi ricavati dalla giornata saranno devoluti al gruppo della Protezione civile della Misericordia. Voglio ricordare quanto sia di fondamentale importanza il quotidiano lavoro svolto dagli operatori della Misericordia sul nostro territorio. Invito tutti a dedicare un po’ di tempo al volontariato per far sopravvivere le associazioni”.