Il Comune consegna i primi kit per l’autorimozione dell’amianto: come richiederli

Stop all’amianto. Questa mattina sono state effettuate le prime consegne dei kit che il Comune di Massa Marittima, in collaborazione con Sei Toscana, ha messo a disposizione dei cittadini che ne fanno richiesta, per la rimozione del materiale contenente amianto.

Il kit è composto dai dispositivi di protezione individuali necessari per svolgere l’operazione in sicurezza e per imballare le parti da rimuovere.

In tutto sono stati consegnati 11 kit ad altrettanti cittadini che avevano inviato la domanda al Comune. Le consegne sono avvenute al centro di raccolta di Massa Marittima, in via Martiri della Niccioleta, in località Camilletta.

“Adesso i cittadini che hanno ritirato il kit potranno procedere in sicurezza alla rimozione del materiale contenente fibre di amianto e al conseguente imballaggio – afferma Ivan Terrosi, assessore comunale all’ambiente –. Si tratta di un progetto molto importante che va incontro alle esigenze di tanti cittadini. Anche questo è un passo nella direzione giusta per evitare abbandoni impropri di questo pericoloso materiale. Ricordo che il Comune di Massa Marittima, con un cospicuo investimento, ha coperto una parte delle spese del servizio richiesto a Sei Toscana, consentendo ai cittadini di ritirare il kit ad un costo davvero contenuto, pari a 69,54 euro, con un evidente risparmio rispetto ad un intervento di una ditta specializzata. Ovviamente il kit è pensato per la rimozione di piccoli quantitativi, come una canna fumaria, un vecchio serbatoio per l’acqua o per coperture di manufatti fino a 30 mq. Per le grandi superfici, come le coperture in amianto dei capannoni, è necessario seguire il percorso tradizionale”.

Ecco come richiedere il kit: il proprietario dell’unità abitativa deve compilare l’apposito modulo scaricabile al link https://www.comune.massamarittima.gr.it/ambiente/ e inviare la domanda al Comune di Massa Marittima, preferibilmente tramite Pec a comune.massamarittima@postacert.toscana.it, o in alternativa recapitandola a mano o mediante servizio postale presso il protocollo del Comune di Massa Marittima, in piazza Giuseppe Garibaldi n° 9/10.

Entro 10 giorni il Comune verificata l’iscrizione e la regolarità dei pagamenti della Tari, trasmette la domanda al gestore unico dei rifiuti che entro i successivi 15 giorni verifica la fattibilità tecnica dell’intervento. In caso di esito positivo convoca il richiedente presso il centro di raccolta in viale Martiri della Niccioleta, aperto nei giorni lunedì, giovedì e sabato dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17, dove gli verrà consegnato il kit amianto e un opuscolo che riporta in forma chiara e sintetica la procedura da seguire. A carico del Comune è la notifica alla Asl e il trasporto dei rifiuti fino ad un idoneo impianto di smaltimento. Mentre a carico del cittadino è l’acquisto del kit amianto (direttamente dal gestore dei rifiuti Sei Toscana) al costo di 69,54 euro.

Il kit per l’auto rimozione può essere richiesto per le seguenti tipologie di materiale e quantità massime:

pannelli, lastre piane e ondulate, per una superficie massima complessiva di 30 metri quadrati;

serbatoi, vasche e contenitori con una capacità massima di 500 litri;

altri manufatti come canne fumarie e cappe (massimo 300 chilogrammi);

pavimenti in piastrelle viniliche (massimo 30 metri quadrati esclusivamente se non è presente amianto nella colla).

Il servizio può essere richiesto per un massimo di tre volte nel corso dell’anno solare. I manufatti possono essere rimossi dal proprietario dell’unità abitativa o dagli altri componenti del nucleo familiare, mentre non può partecipare alle operazioni personale dove si possa configurare un rapporto di subordinazione.

Per offrire un ulteriore aiuto ai cittadini Sei Toscana ha pubblicato su Youtube un video tutorial che spiega come operare in piena sicurezza. Ecco il link al video: https://seitoscana.it/video/video-tutorial-servizio-auto-rimozione-dei-manufatti-cemento-amianto