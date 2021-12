La showgirl Justine Mattera in rafting sull’Ombrone con Terramare

Justine Mattera in rafting a Grosseto con Terramare.

Una giornata insolita, questo sabato 11 dicembre, per l’associazione Terramare, che ha visto la showgirl Justine Mattera affrontare il fiume Ombrone a Grosseto dopo le copiose piogge.

“L’arrivo di Justine è stata una mezza sorpresa – afferma Maurizio Zaccherotti, presidente di Terramare -, sapevamo del suo arrivo comunicatoci dall’associazione Finanza and Friends team che ha curato l’organizzazione, ma a fronte di queste condizioni meteo e dei livelli alti del fiume Ombrone, pensavamo di annullare tutto. Poi la chiamata: Justine sta arrivando ed è decisa a provare il rafting sull’Ombrone. Così ci siamo preparati ed è stata una bella avventura“.

L’attenzione era rivolta soprattutto al mantenimento dei livelli di sicurezza. Il tratto da navigare di circa 3,5 chilometri con rapida intermedia doveva essere affrontato nel migliore dei modi, lasciando spazio anche a momenti di puro divertimento e di osservazione della natura. Perchè questa è la filosofia Terramare: “Safety first and enjoy the raft”.

Sempre di più il fiume Ombrone e le attività legate ad esso stanno diventando un’attrazione per personaggi famosi e non solo. Terramare cerca di investire sul territorio e puntare sul turismo sportivo a Grosseto affinchè possa crearsi una vera e propria economia nel rispetto dell’ambiente. Le prossime discese rafting in programma saranno comunicate sui canali web dall’associazione.