I “Junior Ambassador” europei del Bianciardi incontrano il Comune: cerimonia in municipio

L’Iis Polo “Luciano Bianciardi” di Grosseto è diventato “scuola ambasciatrice” del Parlamento europeo nell’ambito del progetto Epas (European Parliament Ambassador School), promosso dall’Ufficio Italia del Parlamento europeo con la collaborazione di ItaliaCamp.

All’interno della scuola, inoltre, sono stati selezionati 20 studenti che sono diventati Junior Ambassador: veri e propri portavoce delle iniziative del Parlamento europeo all’interno dell’istituto, ma anche sul territorio.

Questa mattina, nella sala del Consiglio comunale, il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, e l’assessore ai servizi educativi, Angela Amante, oltre al presidente del Consiglio comunale di Grosseto, Fausto Turbanti, hanno ricevuto i docenti e i ragazzi del Polo Bianciardi, appartenenti alle classi quarte, che sono stati selezionati come Junior Ambassador tenendo presente criteri come l’andamento didattico e disciplinare, il livello di conoscenza della lingua inglese e le motivazioni personali.

“È stato davvero bello e importante – commentano il sindaco e l’assessore – incontrare questi ragazzi e toccare con mano l’entusiasmo e la voglia di incidere nei processi democratici e partecipativi che li anima in questa avventura. Il progetto Eèas costituisce una delle migliori opportunità di cui disponiamo per avvicinare le giovani generazioni ai temi europei: un percorso che sarà caratterizzato da momenti di vera condivisione, di creatività, di approfondimento su specifiche questioni. Le nostre congratulazioni più sincere vanno ai 20 Junior Ambassador, ai docenti che hanno saputo instillare in loro la passione e lo spirito di iniziativa necessari, alla dirigente Barbara Rosini e a tutto il Polo ‘Luciano Bianciardi’ che, come spesso accade, è capace di attivare percorsi di grande coinvolgimento e di distinguersi per le sue molteplici attività“.

“L’impegno dei nostri Junior Ambassador – spiegano la dottoressa Barbara Rosini, dirigente dell’istituto, e la professoressa Jessica Fabbrizzi, una delle docenti referenti del progetto, insieme a Federica Cipolletta, docente co-coordinatrice del progetto Epas – rappresenta per noi il coronamento di un percorso che il Polo Bianciardi ha voluto portare avanti con grande determinazione, pienamente coscienti del valore delle istituzioni europee e di quanto sia importante aiutare e spronare i ragazzi a familiarizzare con questi strumenti per diventare cittadini sempre più informati e consapevoli. Un percorso educativo e personale fondamentale, di cui sono entusiasti di far parte; saranno loro assieme alla scuola, infatti, a rappresentare il Parlamento europeo in Maremma nei prossimi anni. Grazie al Comune di Grosseto per aver voluto sottolineare questa grande opportunità di partecipazione e condivisione di idee e progetti“.

Ringraziamenti estesi, anche dal Comune, al consigliere comunale e docente del Polo Bianciardi, Simonetta Baccetti, che si e adoperata – tra le altre cose – per organizzare l’evento in sala consiliare.

I Junior Ambassador parteciperanno a numerose iniziative, tra cui info point sulle attività del Parlamento europeo, progetti didattici per lo sviluppo di politiche green come la gestione dei rifiuti e la transizione ecologica, giochi di ruolo, incontri sul funzionamento dell’Unione Europea, creazioni di immagini, loghi e manifesti sul tema dell’integrazione.